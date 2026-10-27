まず新聞のO Jogoが報じ、その後まもなく新聞のA Bolaが確認したところによると、代表監督のジョルジェ・ジェズスは、アル・ナスルに所属する41歳の攻撃的選手、クリスティアーノ・ロナウドを、今後のネーションズリーグの代表戦に招集する可能性が高い。

報道によれば、ジェズスはデンマーク戦（11月14日）とウェールズ戦（11月17日）に向けた代表の暫定メンバーにロナウドを加えたという。これにより、ロナウドは予想より早く代表復帰を果たす可能性がある。

ロナウドは前回の代表戦期間中、チームと相談せず、自らの意思で宿舎を離れたことで話題となった。きっかけは、ノルウェー戦（2-1）でジェズスがロナウドを起用せず、続くデンマーク戦でもベンチに置くと告げたことだった。

ロナウドはその後、チームを離れただけでなく、ジェズスが約束を破ったと公然と非難した。同時に、処分につながることになった自身の不適切な行動も認め、チームメイトとファンに謝罪した。

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クリスティアーノ・ロナウドが協会から受けた処分は？

これを受け、ロナウドはFFPから30日間の出場停止と255ユーロの罰金を科された。処分は、9月30日にチームの合宿地を離れた翌日、暫定的な出場停止処分を受けた時点にさかのぼって適用されるため、10月中に終了する。

今回の処分は、こうした違反に対する協会の規定の範囲内にある。FPFによると、ロナウドは懲戒規則第160条に違反した。同規則は、この違反について原則として1カ月から6カ月の出場停止を定め、プロ選手にはさらに510ユーロから1020ユーロの罰金を科すとしている。

ただし、ロナウド側は情状酌量に値する事情を主張できたという。自身の不適切な行動を認めたことに加え、代表チームにとっての重要性や、これまでの功績も考慮された。