「ここ数年で自分が経験してきたすべてを踏まえ、もう二度と他人に自分の将来を決めさせないと決めた」と、リシャルリソンは自身のSNSを通じて明かした。

また、同選手は「最近、多くのひどいことを経験した。そのほとんどすべてが他人の決断によって起きたものだった。プレッシャー、脅し、報復――そのどれも僕は怖くない。もっとひどいことも経験してきた。信じてほしい」としている。

リシャルリソンは2022年夏、移籍金5800万ユーロでトフィーズからスパーズへ加入したが、そこで何度も負傷や不調に苦しんできた。29歳の同選手は、この4年間でついに完全には定着できなかった。一方、スパーズはこの夏、抜本的な再出発を進めていた。

降格寸前のトッテナム・ホットスパー、驚異の補強攻勢

トッテナムは総額2億ユーロ超を投じ、サンドロ・トナーリとマテウス・フェルナンデスを獲得して中盤の新たな司令塔を手に入れた。 さらに前線には、マンチェスター・シティからサヴィーニョ（8800万ユーロ）とオマル・マルムーシュ（買い取りオプション付きレンタル）が加わった。 加えて、20カ月の出場停止処分を受けていたミハイロ・ムドリクもスパーズに加わることになる。

リシャルリソンは、ブレントフォードでの悲惨な開幕戦（0-3）では68分までプレーしたものの、先週末のニューカッスル戦での0-2の敗戦ではすでにメンバー外となっていた。ブラジル代表FW自身も今や極めて明確に望んでいる退団を示す、明白な兆候と言えた。

リシャルリソンは、「ここですべてが崩れ落ちていた時、彼らが僕を必要としていたから」これまで残っていただけだと主張しており、これはシーズン終盤にスパーズが降格寸前まで追い込まれた悲惨な昨季を指しているとみられる。「だからこそ、僕がいつもスパーズと、この期間に一緒に仕事をしたすべての人たちに払ってきたのと同じ敬意を持って、僕の状況を扱ってほしい。ただ、僕のために決めないでほしい」

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マンチェスター・シティが原因？ リシャルリソンの移籍は破談か

同時にリシャルリソンは、リバプールのエバートン――「僕の大好きなクラブ」――へ復帰したいという希望も改めて強調した。ただ、29歳の同選手は、その試みが今では難しくなっていることも明かしている。「交渉は人々が望んでいたようには進まなかった。だから、今後もそのようには進まないだろう。こうした混乱があっても、僕にはスパーズとの契約があり、引き続きクラブのためにプレーする用意がある」

背景には、スパーズが一方でトフィーズ側から補強を狙い、攻撃的な選手リマン・ンディアイの獲得によって、もう一つの大型移籍を成立させようとしていたことがある。これにより、リシャルリソンの復帰への扉は開かれているように見えた。トフィーズはンディアイに7000万ユーロを求めているとされる一方、リシャルリソンはThe Athleticによればスパーズに4000万ユーロをもたらすはずだった。トッテナムが差額を支払う形の交換トレードも、十分あり得るとみられていた。

しかし、どうやら事態は別の展開になりそうだ。マンチェスター・シティがンディアイを巡る争奪戦に参戦し、エバートンと交渉をかなり進めているという。すでに7500万ユーロで合意に達したともされている。

そうした事情もあり、スパーズの視線は今やチェルシーFCのムドリクへと向けられている。そしてリシャルリソンは、最終的にこの移籍劇の最大の敗者になるかもしれない。

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