モロッコ代表のアユブ・エル・カービが、本日土曜日夜に行われたギリシャ・リーグ第3節のオリンピアコス対ボロス戦で、相手ゴールキーパーとの激しい衝突により左脚が激しくねじれるという、衝撃的で恐ろしい重傷を負った。

負傷は前半終了間際に発生した。エル・カービはボールに向かって走り込み、ボロスのゴールキーパー、マリオス・シアバニスより先にボールに触れることに成功したが、その直後にキーパーが全体重をモロッコ人ストライカーの脚の上に落とし、衝突の衝撃で脚が激しくねじれ、選手たちとサポーターの間に衝撃が走った。

エル・カービは痛みに苦しみながら地面に倒れ込み、メディカルスタッフが急いで駆けつけて手当てにあたった。出回っている映像は、彼の左脚が受けた負傷の大きさとねじれの激しさを映し出していた。モロッコ人ストライカーはサポーターの拍手のなか、担架で運ばれてピッチを後にすることを余儀なくされ、代わってアルマンド・ゴンザレスが投入された。

このシーンの影響はエル・カービの負傷だけにとどまらなかった。主審はこの接触の結果、オリンピアコスにPKを与え、ジョタ・シルバがこれを成功させた。彼はゴールを感情的な方法で祝い、モロッコ人の同僚に捧げたことで、チーム内における彼の負傷の衝撃の大きさが表れた。

ピッチを後にした後、アユブ・エル・カービは負傷の性質を把握しその深刻さの程度を見極めるため、必要な精密検査を受けるべく直ちに病院へ搬送された。

オリンピアコスとモロッコのサポーターは、エル・カービの負傷の詳細と想定される欠場期間を明らかにする公式の医学的診断の発表を待っている。とりわけ、負傷の当初の映像は、脚に重度の骨折を負った可能性について大きな懸念を呼び起こしていた。