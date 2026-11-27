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ブラジルのレジェンド、ロナウドがハリー・ケインを絶賛した。クラブと代表で歴史的な1年を過ごしたストライカーのバロンドール受賞を「ふさわしい」と評価。自身も同賞を2度受賞したロナウドは、ケインの受賞が世界の舞台で伝統的なセンターフォワードの存在感が戻ったことを示していると考えている。

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ケイン、イングランド人と生粋のストライカーとしての長い空白を埋める

ケインは先月、ロンドン・パラディウムで賞を手にした 。73得点を記録し、キリアン・エムバペとラミン・ヤマルを上回った。33歳のイングランド代表主将は、バイエルン・ミュンヘンでブンデスリーガとチャンピオンズリーグの舞台で活躍し、代表をワールドカップ準決勝へ導いた。

1997年と2002年に同賞を受賞したロナウドが、壇上でケインの受賞を発表した。ケインは2022年のカリム・ベンゼマ以来、同賞を手にした初の生粋のストライカーとなり、イングランド人としては2001年のマイケル・オーウェン以来の受賞者となった。イングランド人の受賞は通算5人目だ。

ロナウド、伝統的なセンターフォワードの復権を喜ぶ

ポッドキャスト番組Stick to Footballで、ロナウドは同じセンターフォワードがサッカー界最高の個人賞を再び手にしたことを喜んだ。

「彼の受賞は素晴らしいことだったし、ふさわしかったと思う」とロナウドは語った。「彼のためにうれしかったし、自分にとってもうれしかった。背番号9の時代が戻ってきたからね。本当にうれしいよ。背番号9の選手が重要な賞を獲得するのは久しぶりだから。それに彼はとてもいい人だ。だから受賞にふさわしい。彼のために本当に、本当にうれしかった」

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リヴァプールのレジェンド、ジェイミー・キャラガーから、ブラジルではイングランドと比べてこの賞がどう見られているかを問われると、ロナウドは世界的な価値を認める一方、選考基準に疑問を呈した。

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「私たちにとってはとても重要だ。どこでも重要な賞だよ」と続けた。「イングランドでは、前回の受賞者がマイケル・オーウェンだったから、ハリー・ケインの受賞で再び重要になったのかもしれない」

「ただ、選手たちが集まって、昨シーズンに何をしたかを話すことはとても重要だと思う。世界最高の選手を選ぶ基準がどうなっているのか、まだ透明性がない。主将とジャーナリストが投票することは知っているが、彼が最高のストライカーであることは間違いない」

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現代のストライカーはかつてよりはるかに守られている

ロナウドの現役生活は2度の大きな膝の負傷に苦しめられた。そのうちの1度は復帰戦の開始わずか6分後に起き、再び1年以上の離脱を余儀なくされた。世代間を比較したロナウドは、選手が以前より守られるようになったことで、現代のストライカーは「ずっと楽になった」と主張した。

「あの頃に私も守られていたらよかったのに」と語った。「当時は本当に苦しんだ。私たちの世代には、どこにでも危険な相手がいた。どこでプレーしても、そういう相手が大勢いて、私たちは守られていなかった。今はありがたいことに、選手たちはとても守られているし、それは当然だ。ただ、自分の時代にはそうした保護がなかったことが残念だ」

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ケイン、足首の負傷からシーズン終盤の復帰を目指す

しかし、受賞後に ケインは左足首の靱帯を断裂した 。イングランド代表主将は現在、 「シーズンの重要な終盤戦」 での復帰を目指している。