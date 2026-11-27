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フランスサッカー連盟のジョエル・モンルイ事務総長がアフリカサッカー連盟（CAF）に宛てて投稿した祝福のメッセージが、同連盟の会長で国際サッカー連盟（FIFA）会長選挙の候補者でもあるフィリップ・ディアロ氏の不興を買っている。

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ディアロ会長は、CAFへの称賛が、次期FIFA会長選挙で対立候補のジャンニ・インファンティーノ氏への支持をCAFが表明した直後という、微妙なタイミングで行われたと受け止めている。

フランスのメディア『RMC Sport』によると、ディアロ会長はモンルイ氏の行動を快く思っていない。モンルイ氏は自身のLinkedInアカウントにメッセージを投稿し、アフリカサッカー連盟の「優れた運営」を称賛した。さらに、インファンティーノ氏への支持を表明していることで知られるCAFのパトリス・モツェペ会長、カメルーンサッカー連盟のサミュエル・エトー会長と一緒に写った写真を添えていた。

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モンルイ氏とディアロ会長は、先週土曜日にナイジェリアの首都アブジャで開催されたCAF総会に出席していた。この総会ではモツェペ会長が、アフリカの54の加盟協会が全会一致でインファンティーノ氏の新たな任期に向けた立候補を支持すると表明した。さらにCAF会長はFIFA会長を称え、出席者に起立して拍手を送るよう呼びかけた。

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ディアロ会長は、この行動に対する自身の立場を明確にするため、フランスサッカー連盟の事務総長と話し合う意向だ。連盟内部では、今回の一件は選挙戦をスタートさせたばかりの会長に恥をかかせるものと受け止められている。とりわけモンルイ氏は、インファンティーノ氏の対抗馬の一人が率いる組織で要職を務める立場にある。

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この出来事は、現FIFA会長を相手に厳しい戦いに挑むディアロ会長にとって重要な時期に起きた。ディアロ会長は欧州サッカー連盟（UEFA）の支持を取り付けており、UEFAは2027年3月18日にモロッコの首都ラバトで行われる選挙で、欧州各国の協会がこのフランス人候補を支持すると表明している。

FIFAは11月19日、選挙に3件の立候補があったことを確認した。ディアロ会長、インファンティーノ氏、そして日本の田嶋幸三氏である。立候補は選挙委員会の審査を経たうえで、正式に候補者として承認される。投票にはFIFAに加盟する211の各国協会が参加する。

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アフリカはディアロ会長にとって大きな壁となっており、インファンティーノ氏は南米各国協会の支持も得ている。

一方、フランス人候補は欧州の支持を基盤としているが、現職会長と争うためには、欧州以外にも支持基盤を広げる必要がある。

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2027年の選挙は、インファンティーノ氏にとって対立候補を迎える初めての本格的な選挙となる。同氏は2023年に無投票で新たな任期を勝ち取っており、現在は4期目を目指している。

インファンティーノ氏とUEFAの対立は、ここ数カ月で激化している。その背景にあるのが「FIFAフォワード・エンタープライズ」計画だ。これはFIFA主催大会の商業権の20％を民間投資家に売却することを目指したもので、取引額は約200億ドルと見積もられていた。

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UEFAは計画の策定方法や、FIFA評議会メンバーとの協議が行われなかったことに異議を唱え、その後インファンティーノ氏は去る8月に計画を撤回した。

UEFAはほかにも、フォラリン・バログン選手をめぐる問題や、ドナルド・トランプ米大統領に授与されたFIFA平和賞など、複数の案件について説明を求めていた。

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また去る10月には、欧州の関係者らがインファンティーノ氏の多くの案件への対応を批判し、対抗馬となる候補者を探していることを明らかにしたうえで、フィリップ・ディアロ会長への支持を表明した。