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マンチェスター・ユナイテッドでプレーした元司令塔ジェシー・リンガードは、ブラジルで肋骨を負傷し、今後数日間はコリンチャンスのチームメイトと離れてトレーニングするよう指示された。33歳の攻撃的MFは、チームの残留を懸けた戦いに向けて完全なコンディションを取り戻すため、現在、クラブの医師から毎日綿密な経過観察を受けている。

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イングランド人選手が肋骨を負傷

コリンチャンスは火曜午後、所属するイングランド人司令塔が第6、第7肋骨に軽度の骨折を負ったと発表した。元イングランド代表の同選手は負傷にかかわらず、3枚目のイエローカードを受けたことによる出場停止で、金曜夜にホームで行われるブラジレイランのミラソウ戦を欠場することがすでに決まっていた。このため、クラブのメディカルスタッフによる集中的な治療を受けながら、チーム本隊とは別にコンディションを維持する。

クラブが声明で回復計画を説明

リンガードは3月上旬にサンパウロ入りし、2026年12月までの契約を結んだ。契約にはさらに12カ月の延長オプションが付いており、南米で継続的に出場している。今季はブラジル・セリエAで19試合に出場して1アシスト、コパ・リベルタドーレスでは8試合で1ゴール、コパ・ド・ブラジルでも4試合で1ゴールを記録している。

コリンチャンスは火曜日、負傷について公式声明で次のように説明した。「FWジェシー・リンガードは第6、第7肋骨に軽度の骨折を負った。今後数日間は別メニューながら、通常通りトレーニングを行う。背番号77はすでに集中的な回復治療を開始しており、コリンチャンスのメディカル部門が毎日状態を再評価し、チーム練習への合流可否を判断する」

ブラジルで負傷者が相次ぐ

シーズンの重要な局面でリンガードも負傷者に加わった。新たに就任したクラレンス・セードルフ監督のチームは、コンディション面の問題に大きく悩まされている。

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マンチェスター・ユナイテッド時代の元チームメイト、メンフィス・デパイは現在、右太ももの浮腫で離脱中。MFラニエレは右膝の捻挫を抱え、元アーセナルのセンターバック、ガブリエウ・パウリスタは左脚内転筋の損傷で欠場している。

筋肉や関節の問題に加え、攻撃陣のザカリア・ラビアドとカイケも、それぞれ膝の手術からリハビリを続けており、出場できない状態が続いている。

復帰を目指す司令塔を待つ残留争い

セードルフ監督のチームは32試合を終えて勝ち点33の18位に低迷し、降格圏脱出を争う16位インテルナシオナルを勝ち点2差で追っている。金曜日にはリンガードを欠いてチームメイトがホームでミラソウを迎えるが、本人は負傷と出場停止を経て、11月4日に行われるサンパウロとの重要なダービーでの復帰を目指す。その後は、残留を懸けた最後の6試合の中で、ホームでボタフォゴと対戦する。