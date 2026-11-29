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日曜日のプレミアリーグ上位対決で、アーセナルとマンチェスター・シティは2-2で引き分けた。終盤のハンドをめぐる判定が注目を集め、シティ側に大きな怒りを招いている。

アディショナルタイム、ヨシュコ・グヴァルディオルが至近距離からゴール方向へヘディング。ゴールラインのすぐ手前にいたヴィクトル・ギェケレシュは、体の前に大きく出していた両手でボールを防いだ。この場面でPKが与えられていれば、マンチェスター・シティには土壇場で3-2とする決勝点のチャンスが生まれていた。

しかし、VARがこの場面を確認したにもかかわらず、PKの笛は鳴らなかった。主審のジョン・ブルックスはプレーを続行させ、その少し後に試合終了を告げた。シティの選手たちには納得しがたい判定だった。試合後、複数の選手が主審に詰め寄り、説明を求めたようだ。

判定をめぐる議論はチーム内にとどまらず、解説者や元選手からも厳しい批判が上がった。「もし私がマンチェスター・シティの監督かマネジャーなら、大声で抗議するだろう」と、マンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、ギャリー・ネヴィルは『スカイ・スポーツ』で語った。「肘を上げて跳ぶことはある。だが、両腕を前に突き出して跳ぶことはない。衝撃的な判定だ」

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英国のタブロイド紙『ザ・サン』はさらに踏み込んだ。「考え得る限り最も明白なPKだろう。シティの選手たちは激怒しているが、それも当然だ」。シティの元選手マイカ・リチャーズも『スカイ・スポーツ』で、この判定を「恥ずべきもの」と厳しく批判した。理由はこうだ。「あんなふうに跳ぶことがあるか？ 絶対にない！」

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マンチェスター・シティのエリオット・アンダーソンも、PKが与えられなかったことに納得できなかった。「自然な位置だと言われたんだと思う。でも、彼の手はこんなに上にあった。あれは自然な位置じゃない。明らかに自然な位置じゃないよ。ただ、決まったことは仕方ない。僕たちはそれを受け入れて戦わなければならない」と試合後に語った。

PKが与えられなかったことは、順位表を考えてもシティにとって特に痛い。 勝っていれば、首位アーセナルとの勝ち点差を3に縮められた。だが、優勝を争う両チームの差は6のままだ。

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試合はまず、34分にアーリング・ハーランドがアウェーのシティを先制に導いたが、40分にカイ・ハヴァーツがヘディングで同点に追いついた。後半開始直後の48分にはエンソ・フェルナンデスがシティのリードを取り戻したものの、83分にユリエン・ティンバーが決め、2-2で試合を終えた。