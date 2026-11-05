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レアル・マドリーはAEKアテネとのチャンピオンズリーグの一戦で、劇的な逆転勝利を収めた。途中出場のフェデリコ・バルベルデが最大の立役者となった。接戦の中で先行を許したレアル・マドリーだったが、キャプテンのバルベルデが見事なロングシュートで決勝点を挙げ、勝利を決めた。

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バルベルデがレアル・マドリーを救う

バルベルデが決勝点を挙げ、レアル・マドリーはチャンピオンズリーグでAEKアテネに3-2の劇的な勝利を収めた。存在感のあるMFは途中出場し、ペナルティーエリアのはるか外から豪快な決勝ゴールを叩き込んだ。

バルベルデがピッチに立ったのは67分。ヤン・ディオマンデに代わって投入された。出場時間は限られていたが、終盤の強烈な一撃で、クラブにまた一つ名高い欧州での逆転勝利をもたらした。主将の決定的な働きにより、レアル・マドリーは劇的な一戦で勝ち点3をつかみ取った。

欧州での厳しい一戦

試合終了直後、バルベルデはAEKアテネの粘り強い守備を崩すことがいかに難しかったかを率直に認めた。そして、形勢を逆転させ、重要な勝利を手にするために必要だったチーム全体の強い意志を強調した。

バルベルデはクラブの公式サイトで「予想どおり、とても厳しく難しい試合だった。試合を通して主導権を握ったが、チャンスをつくって得点するのは難しかった。努力し、懸命に戦ったチームを称えたいし、これからもこの姿勢を続けなければならない」と語った。

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最後まで希望を捨てず

マドリーはチャンピオンズリーグの重要な試合で、終盤に逆転するチームとしての評価を確立してきた。昨年10月のASローマ戦でも同様に逆転し、4-3で勝利している。バルベルデは、勝利を追い求め続ける姿勢を支えているものとして、コーチングスタッフと、ロッカールームで互いを信じ続ける選手たちを挙げた。

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「それはコーチングスタッフと、互いを信じ続けた僕たち選手の功績だ」とバルベルデは語った。「相手に2点目を決められた後は、非常に難しくなると思われたが、チームはまたしても逆転した」

決勝点となった強烈なシュートについては、謙虚に振り返った。「考えすぎてしまうこともある。いつも言っているように、シュートを打つ自信を与えてくれるチームメートに感謝している」

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バレンシアでの対戦へ

ジョゼ・モウリーニョ率いるチームは今後、ラ・リーガに目を向け、今週土曜日にメスタージャでバレンシアと対戦する。レアル・マドリーは現在、11試合で勝ち点27を獲得してリーグ3位。首位バルセロナとは勝ち点3差だ。