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レアル・マドリーに所属するイングランド人MFジュード・ベリンガムは、最近は夜遊びを控えるなど、ピッチ外での習慣にいくつかの変化を加えた。その結果、今シーズンはチームで輝きを放ち、ジョゼ・モウリーニョ監督の下で最も重要な選手の一人となっている。

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これは、スペインのジャーナリストであるチトが『ラジオ・マルカ』の番組『オトラ・ロンダ』に出演した際に明かしたものだ。番組では、レアル・マドリーの選手たちの私生活をめぐる議論と、それがピッチ上のパフォーマンスにどの程度影響するのかが話題となった。

ベリンガムはここ2シーズン、ピッチ外での一部の振る舞いについて批判を受けてきた。レアル・マドリーのスター選手たちの私生活に向けられる視線は厳しさを増しており、特にチームの成績が低迷し、2シーズンにわたって期待に応えられなかったことで、非難の矛先はコーチングスタッフだけでなく選手自身にも向けられるようになった。

チトは、『マルカ』紙が伝えたところによれば、ベリンガムを含む選手たちはファンやメディアからの批判の的となり、チームの不振に対して大きな責任を負うようになったと説明した。また、レアル・マドリーの首脳陣も移籍市場で動き、複数の補強を行ったことで、成績低迷の原因をめぐる議論の性質が変わったと指摘している。

議論は、サッカー選手の私生活について出回る情報の性質や、それが周囲の人物からどの程度影響を受けるのかにも及んだ。参加者たちは、一部の話はクラブ内部の関係者の立場に左右される可能性があると指摘した。それは監督に近い人物である場合もあれば、先発の座を争う選手である場合もあるという。

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こうした文脈において、参加者たちは、ある選手のピッチ外での振る舞いについての話が、チーム内での人間関係と必ずしも切り離せるものではないと述べた。特定の選手の行動に不満を抱く監督の周辺や、同じポジションを争う選手が、メディアに届く情報に影響を与えることもあり得るという。

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しかし、議論の中で最も注目されたのはベリンガムの夜遊びに関する点だった 。参加者たちは、ピッチ外での振る舞いがパフォーマンスやチームへの献身に悪影響を及ぼさない限り、サッカー選手を評価する真の基準は私生活ではなく、試合で何を見せるかであるべきだとの見方を示した。

番組の参加者たちは、ベリンガムが毎晩出かけて夜更かししても、その後ピッチに戻って現在のようなパフォーマンスを見せられるのであれば何の問題もないと語った。これは、プロ選手を評価する上ではあくまで競技面でのパフォーマンスが基本的な要素であるべきだという考えを示したものだ。

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議論では元ブラジル代表のスター、ロマーリオの例も持ち出された。選手がピッチ上で役割を果たし、チームが必要とする時に求められる貢献をしている限り、個人的な習慣が問題視されるべきではないという主張を裏付けるためだった。

チトは、ベリンガムが実際に外出や夜遊びを減らしたと強調し、この変化はすでに起きていると述べた。ただし、それは私生活をめぐる議論が、彼の技術的な評価やレアル・マドリーへの貢献よりも優先されるべきだということを意味するものではないとしている。

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こうした議論が交わされているのは、レアル・マドリーのスター選手たちへの重圧が増している時期だ。チームは2シーズンにわたって期待される水準に届かず、そのことが選手たちの日常生活に関する細部までメディアやファンの注目を集める要因となっている。