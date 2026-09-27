欧州サッカー連盟（UEFA）は、カンプ・ノウで行われたバルセロナとの対戦におけるサポーターの行動を理由に、フェイエノールトに対して罰金を科した。この試合では、人種差別的行為や物の投げ入れ、不適切なチャントに加え、アウェーチームの観客席への損壊行為が確認された。

UEFAの決定によると、オランダのクラブに科された罰金は総額7万4375ユーロに達し、そのうち2万5000ユーロはサポーターによる人種差別的および/または差別的行為が理由となっている。

また欧州サッカー連盟は、フェイエノールトの次回アウェー戦におけるチケット割当を25％削減し、ホームチームのスタジアム収容人数の5％から3.75％へと引き下げることを決定した。ただしこの処分は、決定が下された日から2年間の執行猶予付きとされている。

処分にはさらに、物の投げ入れを理由とする2万6375ユーロの罰金、スポーツイベント中に不適切なメッセージを掲げたことを理由とする1万ユーロの罰金が含まれ、さらにカンプ・ノウで発生した破壊行為を背景に1万3000ユーロの追加罰金が科された。

処分は金銭的な罰金にとどまらず、UEFAはフェイエノールトに対し、サポーターがアウェーチームの観客席に与えた損害の費用を精算するため、30日以内にバルセロナと連絡を取るよう義務づけた。

今回の処分は、欧州サッカー連盟がクラブ大会の第1節の試合で確認された事案について下した一連の決定の一環である。