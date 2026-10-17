レアル・ベティスのエクトル・ベジェリンは、ラ・リーガのバルセロナ戦で一部の審判判定が試合に影響を与えたと指摘した。「ラ・カルトゥーハ」で行われたこの一戦は、ベティスが2-5で敗れる結果となった。ただし同時に彼は、選手たちが自らのミスに責任を負うべきであり、退場という出来事を今シーズンのチームの歩みに影響させてはならないと強調した。

ベジェリンは「モビスター・ラ・リーガ」での発言で、バルセロナという規模のチームを相手に戦うのは難しかったものの、前半と後半の立ち上がりは試合はかなり互角だったと語り、その時間帯で相手は予想されたほどのチャンスを作り出すことができなかったと指摘した。

さらにこう続けた。「バルセロナのような規模のチームを相手に守るのは難しいので、チャンスはかなり互角でした。ボールを保持される時間帯もありましたが、あれだけの質を持つチームが十分なチャンスを作れていませんでした。その後、両チームにとって不公平な判定がいくつかありました。押された後に起きたハンドにしても、危険なプレーにしても、2人の選手が同じように罰されることはありませんでした」

退場は許されないミス

ベティスの選手はファクンド・ベルナルの退場について言及し、バルセロナのような攻撃力の質を持つチームを相手に数的不利で戦うことがチームの任務をより困難にしたと述べたが、チームメイトは自らのミスを理解し、他の選手たちに謝罪したと強調した。

「退場は許されないミスです。ファクンドと話しましたが、彼は自分の責任を理解していて、チームに謝罪しました。あれ以降、あれだけの質を持つチームと数的不利で戦うのは難しい任務になりました。それでも我々は最後の数分まで激しく戦いました」

ベジェリンはこう付け加えた。「11人であれば、我々は最高のチームと張り合えることを証明しました。そして、いつも言っているように、すべてのもの、すべての人を相手にして、です」

ベジェリン、ベティスのゴール取り消しについて語る

ベジェリンは、ジョバニ・ロ・セルソのゴールがビデオアシスタントレフェリー「VAR」の確認を経て、攻撃の起点でのハンドを理由に取り消された判定にも触れ、一部の審判判定のケースは疑問を抱かせるものだと述べた。

「審判の仕事は非常に難しいものです。しかし、これらは非常に疑わしい場面で、ある選手が罰せられ、別の選手が得をしています。ただ、私はそれを言い訳にしたくはありません」