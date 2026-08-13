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Goal.com
ライブ
Julian NagelsmannGetty
Christian Guinin

翻訳者：

繰り返しの様相を呈するナーゲルスマンを巡る取引。なぜバイエルンとRBライプツィヒがテレコム・カップで対戦するのか

クラブ親善試合
ユリアン・ナーゲルスマン
バイエルン 対 RBライプツィヒ
バイエルン
RBライプツィヒ

今週土曜日、FCバイエルン・ミュンヘンとRBライプツィヒが公式戦に向けた最終テストとして対戦する。だが、そもそもなぜこの異例の親善試合が実現するのだろうか？

テレコム・カップの名を冠した、ドイツの記録的王者とDFBポカールを2度制したクラブによるこのテストマッチの背景は、2021年夏にユリアン・ナーゲルスマンがミュンヘンへ移籍したことにさかのぼる。

当時の前ドイツ代表監督は、2500万ユーロという高額な移籍金でライプツィヒとの契約を買い取られ、バイエルンと契約した。これに加え、両クラブは近い将来に親善試合を行うことで合意していた。

その合意がいま履行されることになった。試合はミュンヘンのアリアンツ・アレーナで開催され、発生した収益はすべてFCバイエルンに入る見通しだ。ライプツィヒはその利益配分を一切受け取らない。

この親善試合はマックス・エベールのFCバイエルン移籍にも組み込まれていた？

kicker の報道によれば、両クラブの間で、過去のディールに組み込まれたテストマッチはこれだけではないという。現バイエルンのスポーツ担当取締役マックス・エベールが2024年3月にゼーベナー・シュトラーセで契約した際、彼は公式にはまだRBライプツィヒとの契約下にあった。そのため、記録的王者はその一環としてRBに親善試合を約束した。今回はただし、ライプツィヒで行われる。

そもそもザクセンのクラブ首脳陣は、こうしたモデルを気に入っているようだ。Bildによれば、マンチェスター・シティ（ヨシュコ・グヴァルディオルの2023年の移籍によるもの）、FCバルセロナ（ダニ・オルモ、2024年）、マンチェスター・ユナイテッド（ベンヤミン・シェシュコ、2025年）との注目テストマッチがまだ残っている。そしてヤン・ディオマンデのレアル・マドリー移籍をめぐっても、ライプツィヒと白い巨人はkickerの情報ではテストマッチ開催を計画している。

クラブ親善試合
バイエルン crest
バイエルン
FCB
RBライプツィヒ crest
RBライプツィヒ
RBL

FCバイエルンにとってもライプツィヒにとっても、この直接対決は新シーズンの正式開幕前最後の実戦テストとなる。RBは8月22日土曜日、DFBポカール1回戦でアイントラハト・トリーアの本拠地に乗り込む一方、そのわずか数時間後にはFCBがBVBとのDFLスーパーカップに臨む。

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