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バルセロナのDFジュール・クンデが、練習開始前のチームの集合に数秒遅れて到着した。ハンジ・フリック監督はすでに選手たちへの指示を始めており、この出来事はドイツ人指揮官やチームメイトの目を引くこととなった。バルセロナは明日水曜日、チャンピオンズリーグでサバハと対戦する。

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バルセロナの選手たちはフリック監督の指示を聞くために整列していたが、フランス人DFは遅れてその輪に加わった。指揮官はそのタイミングでの到着に不満げな様子を見せ、チームメイトの何人かは興味深そうにその様子を見守っていたと『ムンド・デポルティーボ』が報じている。

バルセロナとサバハの一戦は、明日水曜日の夜にアゼルバイジャンのバクー・オリンピック・スタジアムで行われる。チャンピオンズリーグのリーグフェーズ第5節にあたる試合で、バルセロナは好調を維持し、ラウンド16へのストレートインに近づくことを目指している。

バルセロナは3勝1敗の勝ち点9でリーグフェーズ5位につけている。一方のサバハは1勝3敗の勝ち点3で31位に沈んでいる。

バルセロナはチャンピオンズリーグ初戦でオランダのフェイエノールトに5-1で大勝し、続いてアウェーでトルコのガラタサライを4-1で下した。しかしパリ・サンジェルマンに2-4で敗れて今大会初黒星を喫すると、第4節ではアストン・ヴィラに3-0で快勝して立て直し、最初の4試合で勝ち点9を獲得した。

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同紙によれば、クンデは過去にも遅刻をめぐる問題を起こしており、それが原因でスタメンの座を失った時期もあった。そのため今回の一件は注目を集めている。 とりわけ同選手は現在、フリック監督の構想において非常に重要な存在となっている 。バルサの最終ラインが離脱者に苦しんでいる状況ではなおさらだ。

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もっとも、この一件が練習中に問題へと発展することはなかった。クンデは通常どおりトレーニングに参加し、フリック監督もフランス人DFに対してそれ以上怒りを見せることはなかった。

これはクンデが負傷から復帰したタイミングと重なっている。クンデは先週日曜日のビジャレアル戦の後半に足首を負傷していた。なお、この試合はバルサが3-2で勝利している。

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コンディションを取り戻し、通常どおり練習に参加しているフランス人DFには、サバハ戦でスタメンに復帰するチャンスがある。先発で起用するかどうか、フリック監督の判断が待たれる。