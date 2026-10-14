明後日の金曜日で、FCバイエルンが最後に勝利してからちょうど4週間となる。ミュンヘンのクラブが歴史的な規模の危機に陥っていないのは、代表戦期間が長く、この間に公式戦を2試合しか戦っていないからにすぎない。FCアウクスブルク戦は2-2、そしてバイキング・スタバンゲル戦は3-3だった。

この2試合で勝利を逃したことが憂慮すべきなのは、一つには、いずれも戦力的に明らかに格下の相手との対戦だったからだ。そしてもう一つは、似たようなパターンが原因だったからである。

要するに、今のFCバイエルンは自分たち自身、言い換えれば自らの愚かさと至らなさにつまずいている。スポーツ担当取締役のマックス・エーベルはスタバンゲルで「アウクスブルク戦の後と同じように、またここに立っている。基本的には同じことを繰り返した」と落胆をにじませた。「試合の展開はほぼ同じだった」。それだけではない。「今日はアウクスブルク戦よりもさらに多くのミスを犯した」。では、詳しく見ていこう。

FCバイエルン：早い時間帯の失点と致命的なボールロスト

ミュンヘンのクラブは両試合とも、開始早々に失点した。アウクスブルク戦ではブンデスリーガ史上最速となる開始8秒で失点し、スタバンゲル戦でも72秒でゴールを許した。どちらも個人のミスから生まれた失点だ。アウクスブルクではGKマヌエル・ノイアーが致命的な形でボールを失った。スタバンゲルではキム・ミンジェが不必要にCKを与え、それが失点につながった。ヴァンサン・コンパニ監督はこの点について、常にプレーで打開しようとするチームの「無謀さ」を嘆いた。

アウクスブルク戦とスタバンゲル戦でのそれぞれ2失点目は、連係の取れていないバイエルンの守備陣を相手のスルーパスが貫いた結果だった。バイキングの主将ズラトコ・トリピッチは、事前の記者会見で予言めいたことを語っていた。「彼らが多くの選手を前に送り込めば、スペースができる」。しかしスタバンゲルでのミュンヘンのクラブのミスは、プレー上のものだけにとどまらなかった。

ハリー・ケインの2ゴールとルイス・ディアスの得点で3-2とし、FCバイエルンは逆転に成功した。だが、その後、ミカエル・オリーズが我を失った。戦術的なファウルでイエローカード。さらに相手選手の顔にボールを投げつけ、再びイエローカード。2枚目の警告で退場となった。コンパニは「とてつもなく愚かだ」と評した。数的不利の中、終盤に3-3とされた失点も、ヨシュア・キミッヒの防げたはずのボールロストから生まれている。

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FCバイエルン：揺らぐ中軸と審判への批判

ここでFCバイエルンのもう一つの問題、中軸の不安定さに話を移そう。複数の主力選手が、現在それぞれ苦しい時期を過ごしている。主将マヌエル・ノイアーはアウクスブルク戦でのミスを受け、ミュンヘンのゴールを守る選手が予定より早く交代する可能性をめぐる議論にさらされているうえ、またも健康上の問題を抱えている。副主将キミッヒは、ドイツ代表で自身にとって不運な結果となった代表戦期間以降、疑問を向けられている。中盤の中央でコンビを組むアレクサンダル・パブロビッチは、こうした議論を「不要だ」と考えている。それでも、議論が存在するのは事実だ。

ヨナタン・ターはスタバンゲル戦で前半に極めて低調なプレーを見せ、ハーフタイムに交代した。ルイス・ディアスは特別休暇を経ても、硬さが見える。かつての前向きなエネルギーは今、ほとんど感じられず、オフサイドで3度ゴールが認められなかったことも追い打ちとなった。ただ、スタバンゲルで決めた、今度は正当に認められたゴールが転機になるかもしれない。一方のオリーズは、プロキャリア初の退場と、これまでのキャリアでおそらく最も愚かな行為を受け止めなければならない。とりわけ痛いのは、来週の昨季ファイナリスト、アーセナルFCとの大一番を出場停止で確実に欠場することだ。

オリーズの退場は完全に妥当なもので、ノルウェーでFCバイエルンの誰もそれに異議を唱えなかった。しかし、アウクスブルク戦と同様に、ミュンヘンのクラブはスタバンゲルでも審判への不満にとらわれた。試合中もそうだったと、コンパニは認めている。「審判のことなど、この状況で我々の助けにならないことに気を取られていたのかもしれない」。だが、それがより顕著だったのは試合後の分析だ。

アウクスブルクでは、ディアスの最初のゴールが不当に認められなかったとみられることが理由だった。そして今回のスタバンゲルでは、過去に受けた出場停止処分によって、もともと厳しい目を向けられていたブルガリア人審判ゲオルギ・カバコフの全般的な態度が批判の対象となった。いずれの批判も、内容としては十分に正当なものだった。しかしFCバイエルンなら、アウクスブルクやスタバンゲルほどの相手に勝利を逃した後は、審判の判定に焦点を当てるよりも、自分たちの至らなさに目を向けるべきだろう。

FCバイエルンはここからどうなる？

2024年夏のコンパニ監督就任以降、公式戦で少なくとも2試合連続で勝利を逃したことは、これまでに4度ある。初年度に3度、そして今春に1度だ。今春はパリ・サンジェルマンとのチャンピオンズリーグ準決勝2試合（4-5、1-1）の間に、すでに決着のついていたブンデスリーガで1.FCハイデンハイムと引き分けた。

一方、昨季序盤のFCバイエルンはまったく隙がなかった。今季は9試合を終えた時点ですでに3度勝利を逃しているが、当時は公式戦16連勝を飾り、欧州5大リーグの全クラブを通じて史上最高のシーズン開幕スタートを切った。その過程では、クラブワールドカップ王者のチェルシーFCとチャンピオンズリーグ覇者のパリ・サンジェルマンを相手に、印象的な勝利を収めた。初めて勝ち点を落としたのは11月中旬、ウニオン・ベルリンとの引き分けだった。

そして今、2試合勝利のないFCバイエルンには、難しい試合が3つ続く。ブンデスリーガでは復調したように見えるRBライプツィヒと対戦し、チャンピオンズリーグではアーセナルと、その後は再びブンデスリーガで首位のSCフライブルクと戦う。一時的な不調が本格的な危機に変わる恐れは、少なくともある。

それでも希望を持てる点が一つある。チャンスを生かしきれない場面もあるFCバイエルンだが、現在、ゴールは不足していない。その主な理由は、アウクスブルク戦とスタバンゲル戦での全5ゴールに関与したハリー・ケインにある。