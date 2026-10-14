明後日の金曜日で、FCバイエルンが最後に勝利してからちょうど4週間となる。それでもミュンヘンのクラブが歴史的な規模の危機に陥っていないのは、長い代表戦期間があり、この間の公式戦が2試合だけだったからだ。FCアウクスブルクとのアウェー戦で2-2、そして今回のバイキング・スタバンゲルとのアウェー戦で3-3。

この2試合でのつまずきが懸念されるのは、いずれも戦力的には明らかに格下の相手だったからだ。さらに、失敗のパターンも似通っていた。

要するに、今のFCバイエルンを苦しめているのはFCバイエルン自身、つまり自らの愚かさと力不足だ。「アウクスブルク戦の後と同じように、またここに立っている。基本的に、我々は同じことを繰り返した」と、スポーツ担当役員のマックス・エーベルはスタバンゲルで肩を落とした。「試合の展開はほぼ同じだ」。それだけではない。「今日はアウクスブルク戦よりもさらに多くのミスをした」。では、詳しく見ていこう。

FCバイエルン、開始早々の失点と致命的なボールロスト

ミュンヘンのクラブは両試合とも、開始早々に失点した。アウクスブルク戦では開始8秒でブンデスリーガ史上最速の失点を喫し、スタバンゲル戦でも開始72秒でゴールを許した。どちらも個人のミスが失点につながった。アウクスブルクではGKマヌエル・ノイアーが致命的な形でボールを失った。スタバンゲルではキム・ミンジェが不必要に与えたCKから失点した。ヴァンサン・コンパニ監督はこの点について、常にパスをつないで解決しようとするチームの「行き過ぎた自信」を嘆いた。

アウクスブルク戦とスタバンゲル戦のそれぞれ2失点目は、連係の取れていないバイエルン守備陣の間を、相手の縦パスに通されたことで生まれた。バイキングの主将ズラトコ・トリピッチは事前の記者会見で、予言めいた言葉を口にしていた。「彼らが大勢を前線に送り込めば、スペースが生まれる」。だが、スタバンゲルでのバイエルンのミスは、プレー面だけにとどまらなかった。

ハリー・ケインの2得点とルイス・ディアスのゴールで3-2とし、FCバイエルンは試合をひっくり返した。だが、その後、ミカエル・オリーズが冷静さを失った。戦術的ファウルでイエローカード。さらに相手選手の顔にボールを投げつけ、再びイエローカードを受けた。2枚目による退場だ。コンパニは「とてつもなく愚かだ」と評した。数的不利のなかで喫した終盤の3-3に追いつかれる失点も、ヨシュア・キミッヒの防げたはずのボールロストから生まれた。

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FCバイエルン、揺らぐ主軸と審判への批判

ここでFCバイエルンのもう一つの問題、揺らぐ主軸にも目を向けたい。複数の主力選手が今、個々に難しい時期を過ごしている。主将マヌエル・ノイアーはアウクスブルク戦でのミスを受け、ミュンヘンのゴールマウスで世代交代を前倒しすべきかという議論にさらされている。さらに、またも健康上の問題を抱えている。副主将のキミッヒは、ドイツ代表での代表戦期間が自身にとって不運な展開に終わって以来、疑問の目を向けられている。中盤で隣に立つアレクサンダル・パブロビッチは、こうした議論を「不必要」だと考えている。それでも、議論があるのは事実だ。

ヨナタン・ターはスタバンゲル戦の前半に非常に低調なプレーを見せ、ハーフタイムに交代した。ルイス・ディアスは特別休暇を経てもなお、硬さが見える。かつての前向きなエネルギーは今、ほとんど見られず、オフサイドで認められなかった3ゴールも追い打ちとなった。ただ、スタバンゲルで決めた正当に認められたゴールが、流れを変えるかもしれない。一方のオリーズは、プロキャリア初の退場、そしておそらくこれまでで最も愚かな行為を受け止めなければならない。とりわけ痛いのは、来週の前回大会ファイナリスト、アーセナルFCとの大一番を出場停止で確実に欠場することだ。

オリーズの退場は完全に妥当であり、ノルウェーでFCバイエルンの誰もそれに不満を示さなかった。ただ、アウクスブルク戦と同様、ミュンヘンのクラブはスタバンゲルでも審判への批判を繰り広げた。まずは試合中だ。コンパニも「審判のことなど、この状況で我々の助けにならないことに気を取られていたのかもしれない」と認めた。そして特に、試合後の分析でも審判に目を向けた。

アウクスブルクでは、ディアスの1点目が不当に認められなかった可能性が理由だった。今回のスタバンゲルでは、過去に受けた出場停止処分のため、もともと厳しい目を向けられていたブルガリア人審判ゲオルギ・カバコフの全般的な態度が理由だった。批判の内容には、それぞれ確かにもっともな点があった。しかしFCバイエルンなら、アウクスブルクやスタバンゲルほどの相手につまずいた後は、審判のパフォーマンスに焦点を当てるより、自らの至らなさに目を向けるべきだろう。

FCバイエルンはここからどうなる？

2024年夏にコンパニが就任して以降、公式戦で2試合以上続けて勝利を逃したことは、これまでに4度ある。就任1年目に3度、そして今春に1度だ。今春はパリ・サンジェルマンとのチャンピオンズリーグ準決勝の2試合（4-5、1-1）の間に、すでに決着がついていたブンデスリーガで1.FCハイデンハイムと引き分けた。

一方、昨季の序盤、FCバイエルンにはまったく隙がなかった。今季は9試合を終えてすでに3度つまずいているが、当時は公式戦で16連勝を飾り、欧州5大リーグの全クラブを通じて史上最高のシーズンスタートを切った。その過程では、クラブワールドカップ王者のチェルシーFCとチャンピオンズリーグ王者のパリ・サンジェルマンを相手に、印象的な勝利を収めた。初めて勝ち点を落としたのは、11月中旬のウニオン・ベルリン戦で引き分けた時だった。

そして今、2試合連続で勝利を逃したFCバイエルンには、難しい試合が3つ続く。ブンデスリーガでは復調したように見えるRBライプツィヒと、チャンピオンズリーグではアーセナルと対戦し、その後は再びブンデスリーガで首位SCフライブルクと顔を合わせる。一時的な落ち込みが本物の危機に変わる危険は、少なくともある。

それでも希望を持てる点が一つある。FCバイエルンはチャンスを生かしきれない場面もあるにもかかわらず、今のところ得点には困っていない。主な理由は、アウクスブルク戦とスタバンゲル戦で挙げた5ゴールすべてに関与したハリー・ケインの存在だ。