レアル・マドリードのスター、キリアン・エンバペが、UEFAチャンピオンズリーグ準々決勝第2戦のバイエルン・ミュンヘン戦に向けたチームの最初の練習を欠席し、注目の一戦に出場できるのか疑問が広がっている。

スペイン紙「アス」によると、エンバペはジローナ戦で右眉を負傷し、3針縫う処置が必要となったため、日曜日の練習を欠席したという。

ただし同紙は、状況は心配する必要がなく、エンバペの練習欠席は接触を避けるための予防措置だと指摘。来週水曜日のバイエルン戦への出場は「疑いない」としている。

また、エンバペはバイエルン戦で保護マスクを着用しないが、出場は確実だと強調。「多少痛みがあっても他に選択肢はない」とし、レアルは第1戦を1-2で落としているため巻き返しが必要だと伝えた。

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エンバペは一昨日日曜日に行われたラ・リーガのジローナ戦（1-1引き分け）の終盤に負傷。右サイドから突破してペナルティエリア内でドリブルを仕掛けた際、ビトル・レイスの肘が当たった。

強い接触だったが、主審アルベロラ・ロハスは反則を取るには不十分と判断。しかしその結果、エンバペの顔、特に右眉に明らかな裂傷ができ、大量出血を伴った。

キリアンはそのまま通常どおり試合を続行し、目立った不安要素なくピッチを後にしたが、ロッカールームで傷が深いことが判明した。

その後、医療的対応が決まり、3針縫う処置を受けた。それ以降、エンバペは休養とジムでのトレーニングを続けており、まだピッチには戻っていない。選手は今日、インスタグラムのアカウントで傷の写真を投稿した。

エンバペは、負傷によりティボー・クルトワとロドリゴが名を連ねる練習欠席者リストに加わった。ミュンヘンでチームを欠くのは負傷の2人のみで、これに加えて出場停止のオーレリアン・チュアメニも不在となる。

レアル・マドリードの公式サイトは練習の詳細を明らかにし、「セッションはジムでのトレーニングから始まり、その後レアル・マドリード・シティのピッチに移ってロンドの練習や、ボール保持とプレッシングの集中的なトレーニングを行った。その後、選手たちは攻撃のフィニッシュを伴うボールを使った高強度のトレーニングに取り組み、最後はハーフコートでの試合でセッションを締めくくった」と述べた。