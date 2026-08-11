練習場で彼が「爆発した」とされる！ フリアン・アルバレスは今、アトレティコ・マドリーでストライキに入るのか？

アルバレスは延長されたW杯休暇を終え、月曜日にマドリードへ戻っていた。 『Mundo Deportivo』の報道によると、この機会を利用して、ディエゴ・シメオネ監督とCEOのミゲル・アンヘル・ヒル・マリンに直接会い、移籍希望をあらためて伝える意向だったという。しかし、2人はトレーニングセンターにいなかったとされる。シメオネ監督は現在、2日間の短い休暇でイビサに滞在していると伝えられている。

その後、同報道によればアルバレスは「爆発」したという。26歳のストライカーは、アトレティコの最重要人物である2人には、この状況に向き合い、自分と直接話す勇気が欠けていると考えているとされる。

一方でアルバレスは、トレーニング施設にいた関係者に対し、我慢の限界に達しており、それは結果を伴うことになると伝えたという。練習ボイコットの可能性も取り沙汰されている。「私を当てにするな」とアルバレスは話したとされる。「もう終わりだ」という言葉も出たという。

フリアン・アルバレスはすでに公の場で移籍希望を強調していた

アルバレスはここ数週間、FCバルセロナへの移籍を求めており、その根拠として2月の約束があったとされる点を挙げている。 カタルーニャ側は数週間前にすでに1億2000万ユーロを提示したとされるが、アトレティコは2030年まで有効な契約に盛り込まれた5億ユーロの契約解除金を示したという。

アルバレスは、アルゼンチン代表として出場したW杯でスペインに決勝で敗れた大会期間中にも、すでに公に放出を求めていた。『ESPN』でアルバレスは「今はそれについて話すべき適切なタイミングではないと思う。でも、隠れることも、何もなかったふりをすることもできない」と語った。さらに「僕は誠実な人間であろうとしている。そして、話す必要のあったクラブの人たちとは、オープンに、正直に話した。移籍はみんなにとって最善だと思うし、自分の夢をかなえたい」と続けた。

アルバレスは昨季、アトレティコで公式戦49試合に出場して20ゴール9アシストを記録した。アトレティコは2024年、7500万ユーロでマンチェスター・シティから彼をマドリードへ迎え入れていた。マドリードのクラブは8月19日、FCマラガとのホームゲームで新シーズンをスタートさせる。