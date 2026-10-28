共有 GOALをGoogleでフォロー

ヴァンサン・コンパニ監督が、金曜日にバイエルン・ミュンヘンの練習場で倒れてから5日後に退院した。マックス・エーベル氏は、コンパニ監督が髄膜刺激症状と診断されたことを明かした。復帰時期は決まっていないものの、バイエルンのスポーツ担当役員を務める同氏は、まもなく完全に体調を取り戻すと確信している。

広告

コンパニが倒れた原因は髄膜刺激

コンパニは水曜日に退院した。クラブのゼーベナー・シュトラーセにある本部で体調を崩してから5日後のことだった。 『The Athletic』によると、コンパニは前週からウイルス感染症を患っており、当時はバイエルンのセカンドチームの練習を見ていたという。

エーベルは今回、コンパニの症状が髄膜刺激と診断されたことを明らかにした。医療プラットフォーム『ebm.one』によると、髄膜刺激症とは、脳と脊髄を取り囲む保護膜である髄膜に炎症や刺激が生じる状態で、髄膜炎に見られるほかの特徴は伴わない。

エーベル、コンパニの完全復調を確信

水曜日、バイエルンが2部マクデブルクとのDFBポカールの一戦に臨むのを前に、エーベルは次のように語った。「正直に言えば、状況を考えると順調です……非常に良いとまでは言いませんが、順調です。今日、退院しました。それが私たち全員にとって最大で最高のニュースです」

さらに、こう続けた。「原因は分かりました。金曜日に倒れたのは髄膜刺激によるものです。ですが、彼はすぐに100％の状態に戻ると確信しています。自宅に帰り、そこでリハビリに取り組めるようになるでしょう」

広告 広告

コンパニ、自分の体の声を聞かなかったと認める

コンパニは先週水曜日、アーセナルと2-2で引き分けたチャンピオンズリーグの試合後、自身の体調について『Bild』にこう語っていた。「監督として、いつでもあらゆることに取り組み、できることを成し遂げたいと思うものです。先週、かなり厄介なウイルスに感染しましたが、当然ながら自分の体の声を聞きませんでした。すると、ある時、体が『もうやめろ！』と言ったのです」

Related Topics

元DFのコンパニは感染症に加え、動きにも支障を来す股関節の負傷を抱えている。最近のRBライプツィヒ戦とアーセナル戦では、テクニカルエリアに出るのは時折にとどまり、大半の時間をベンチに座って過ごした。

ドルトムント戦迫るも、コンパニの復帰時期は未定

コンパニの復帰時期は定まっておらず、回復状況次第となる。不在の間は、アシスタントのアーロン・ダンクスとレネ・マリッチが引き続きトップチームを率いる。

広告

マクデブルク戦の後、バイエルンは土曜日にボルシア・ドルトムントをホームに迎える。両チームは勝ち点17で並び、ブンデスリーガの首位に立っている。その3日後には、チャンピオンズリーグでアトレティコ・マドリーとのアウェー戦に臨む。



