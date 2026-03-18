「練習中に男の子を倒してしまったせいで、1年間サッカーを休むことになった」：アイントラハト・フランクフルトのスター選手が、意外なエピソードを明かす

リザンヌ・グレーヴェは、2027年のワールドカップでドイツ代表のユニフォームを着て旋風を巻き起こそうとしている、新世代のドイツ女子サッカー選手の一人だ。

2023年からアイントラハト・フランクフルトと契約を結んでいる23歳のMFは、今シーズン中に自身とチームメイトたちがタイトルを獲得できると確信しており、できれば今シーズンのUEFA女子ユーロカップでの優勝を望んでいる。来週には、スウェーデンの強豪BKヘッケンとの準決勝第1戦が控えている。 「アイントラハト全体としても、そして私個人としても、そこでタイトルを獲得できればと願っています！」と、グレーヴェはMagentaSportの番組『lupfen & labern』の最新エピソードで、司会のレナ・シュヴァブルに語った。

シュヴァブルは自身のインタビュー番組で女子サッカー選手たちに会い、ピッチを離れた特別な場所へ同行している。

17歳でブンデスリーガデビュー

グレーヴェはシュヴァブルに対し、子供の頃は「お姫様か獣医」になることを夢見ていたこと、そして自宅にプリンセス・リリフィーの部屋があったことを語った。サッカーを始めたのは5歳か6歳の頃だったが、ある奇妙な理由で1年間中断したことがあるという。 「その間、1年間サッカーを休んだ時期があったんです。というのも――すごく気まずかったんですが――練習中にチームメイトにファウルをしてしまったことがあったから。女の子が男の子にファウルをするなんて、本当にひどいことだと思ったんです。[…] それで1年間休んで、その後、兄がまた練習に連れて行ってくれたんです」と彼女は語る。

17歳の時、彼女はついにVfLヴォルフスブルクで女子ブンデスリーガデビューを果たした――憧れのアレクサンドラ・ポップと共に。そして、ポップの代表引退試合で、グレーヴェはドイツ代表デビューを飾った。「それはすべての選手にとっての夢です！」と彼女は語る。

「lupfen & labern」の全エピソードは、MagentaSportのYouTubeチャンネルで視聴可能です。リザンネ・グレーヴェが登場する最新エピソードはこちらです。



