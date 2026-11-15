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スペイン代表とイングランド代表の一戦は、前半から張り詰めた雰囲気に包まれた。両チームの選手間の緊張はピッチ上にとどまらず、ロッカールームへと続くトンネルにまで持ち越され、メトロポリターノ・スタジアムでハーフタイムの休憩に向かう途中、複数の選手の間で口論が勃発した。

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スペイン紙「スポルト」は、物議を醸す一連のプレーの後、選手たちの間に緊張状態が広がったと報じた。激しい接触と、審判の判定への抗議が熱を帯びるなか、事態は両チームの一部の選手の間での言い争いへと発展し、観客の目の届かないところで繰り広げられたという。

緊張の火種となったのは、44分にイングランドへ与えられたPKだった。ペナルティーエリア内でパウ・クバルシがイングランド代表のスター、ハリー・ケインに仕掛けたことによるもので、ケインはこのPKを成功させ、ウナイ・シモンが防ぐことのできなかった強烈なシュートで、自国代表に1点のリードをもたらした。

この判定はスペインの選手たちの怒りを買った。攻撃の始まりの局面で、エリオット・アンダーソンの仕掛けによってマルク・ククレジャが倒れており、それ以前のファウルを認めるよう求めていたためだ。これを受けて主審のクレマン・トゥルパンは、PKの判定を確定する前に、VAR（ビデオ・アシスタント・レフェリー）による映像確認を待つこととなった。

抗議はさらに空気を険悪にした。とりわけ前半には他の小競り合いもあり、その中にはファビアン・ルイスとモーガン・ロジャーズの間で緊張が見られた接触も含まれ、選手たちがロッカールームへ向かう前に対立が積み重なっていった。

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ファビアン・ルイスとロジャーズの言い争い

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スペインのラジオ局「カデナ・セール」が伝えたところによると、パリ・サンジェルマンの選手ファビアン・ルイスが、チェルシーの選手モーガン・ロジャーズと、試合中の接触の激しさをめぐって言い争いになり、両者の口論は衝突寸前にまで発展しかけた。

同局は、両選手がトンネルへ向かう途中も言い争いを続け、ベン・ホワイトが事態を収めるために割って入ったと指摘した。この間、ロッカールームへと通じる区域では、両代表の選手の間で他の緊張も見られた。

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さらに同局は、マルク・ククレジャとベリンガムも言い争いになり、選手たちがロッカールームへ向かう途中に互いの抗議や接触が起きたとの話もあると付け加えた。

選手たちがトンネルに入る前のこれらの出来事において、主審はいかなるカードも提示しなかった。一方で、これらの出来事のいずれかが最終報告書に記載される可能性があるかどうかは、まだ明らかになっていない。

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結果の面では、イングランド代表は、スペインが試合の一部の時間帯で優勢だったにもかかわらず、ハリー・ケインのゴールで1点リードして前半を終えた。試合は両代表の選手たちの間の緊迫した空気のなかで続いていくこととなった。