ジョアン・ラポルタ会長が率いるバルセロナは、トップチームの選手用宿泊施設を建設するプロジェクトを現時点で保留することを決定した。これは「シウタ・エスポルティバ・ジョアン・ガンペール」の施設内で計画されていたプロジェクトの一つである。

ポッドキャスト「Barça Reservat」が報じ、それを引用した「スポルト」紙によると、このカタルーニャのクラブは、「ティト・ビラノバ」のピッチに隣接するチーム用ホテルの建設計画を一時的に延期し、代わりに新たなジム（トレーニングルーム）の建設に集中することを選んだという。これはハンジ・フリック監督からのもう一つの要望に応じた動きである。

この宿泊施設は元々、トップチームの選手専用のスペースとして設計されており、試合前のチームの合宿を容易にし、試合後やトレーニングセッション後の休息の場を提供することを目的としていた。

就任以来、フリック監督は特定の試合の前に行うチームの合宿制度を復活させた。これにはクラブの本拠地で行われる試合も含まれており、クラブは以前にこのプロジェクトを承認していた。

しかしながら、現在の建設上の優先事項を考慮し、新施設の工事は現時点で保留となった。「Barça Reservat」の報道によると、この宿泊施設の建設に必要な投資額は約1,200万〜1,400万ユーロと見積もられており、これは当初の予算である600万ユーロを大きく上回る金額である。この決定はプロジェクトの最終的な中止を意味するものではなく、後日への延期を意味する。

カタルーニャ紙によると、現在の緊急の優先事項は、「カンプ・ティト・ビラノバ」のピッチに隣接する新たなジムの建設である。

このプロジェクトは、トップチームのフィジカルトレーニングに充てるスペースの拡張を求めたフリックの要望に応じたものである。「シウタ・エスポルティバ（スポーツシティ）」の施設内の建物の一つにある現在のジムは、非常に手狭になり、フィジカルトレーニング、リカバリー、選手の個別調整により多くの時間とリソースを割くチームのニーズを満たせなくなっているためだ。

新施設はピッチのすぐ隣に建設されており、トレーニング場を明確に見渡せる大きなガラス壁が特徴となる。建設工事はほぼ完了に近づいており、このジムによってチームはフィールドでのトレーニングと、筋力・柔軟性・スピードを高める特定のエクササイズ、さらにはフィジカルリカバリーのプログラムとを組み合わせることが可能になる。



