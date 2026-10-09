ドイツのバイエルン・ミュンヘンが、来たる冬の移籍市場でバルセロナのフランス人ディフェンダー、ジュール・クンデの獲得の可能性を検討している。右サイドバックのポジション強化を狙う動きで、今季カタルーニャのクラブにおける同選手の役割が低下していることを利用する形だ。

ドイツ紙『ビルト』の記者でバイエルン・ミュンヘンの情報を専門とするクリスティアン・ファルク氏が明かしたところによると、ババリアのクラブはクンデを獲得候補のリストに加えたという。これは、スペイン紙『スポルト』が以前報じた、フランス人ディフェンダーの再獲得への関心に関する内容と一致する動きだ。

バイエルンは右サイドバックのポジションにさらなる安定を求めており、コンラート・ライマー、ヨシプ・スタニシッチ、サシャ・ボーイといった複数の選択肢を抱えているにもかかわらずの動きである。

クンデの多用途性、そしてサイドバックとセンターバックの両ポジションでプレーできる能力が、スポーツ部門の構想のなかで優位性を与えている。

ドイツのクラブは、この移籍の可能性が同選手にとって自身のレベルとレギュラーの座を取り戻す機会になり得ると考えている。バルセロナのハンジ・フリック監督の構想における同選手の役割が低下し、右サイドバックのポジション争いでエリック・ガルシアが台頭したことで、フランス人ディフェンダーの状況に対するヨーロッパの関心が高まった。

ボーイの退団が道を開く可能性

バイエルンの動きの可能性は、スカッドを縮小し新たな補強のためのスペースを確保できるかどうかにかかっている。サシャ・ボーイがチームを去る候補の一人とされており、これによってクラブは戦術面と財政面の選択肢を再整理できる可能性がある。

一方で、クンデは現時点でバルセロナを去ることに乗り気ではないようだ。チームでのキャリアを続け、自身の地位を取り戻すことに固執しており、契約は2030年6月まで続く。

カタルーニャのクラブも、同選手を簡単に手放す構えは見せていないが、大型の金銭的オファーであれば検討する可能性はある。

現時点では、正式なオファーの提示や両クラブ間の交渉開始を示す兆候はないが、バイエルンの関心は、冬の移籍市場の接近とともにクンデの将来に関する今後の進展への扉を開いている。