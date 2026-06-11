緊急修正…ワールドカップ前に「政治的シャツ」問題を解決

ハイチサッカー連盟は、FIFAから「政治的メッセージを含む」と指摘されたホームとアウェイのユニフォームを、2026年ワールドカップ前に修正した。

FIFAの審査で、ハイチの独立を象徴する「ヴェルティエールの戦い」を描いたデザインが政治的との判断を受けたためだ。

ハイチ代表チームの広報担当者は木曜日、英紙「ザ・アスレティック」に対し、FIFAがユニフォームに描かれた歴史的象徴性を誤解したと主張。協会は最終的に要請を受け入れ、製造元のスポーツウェアメーカーに修正を指示した。

広報担当者は、削除を求められた画像が1803年11月18日の「ヴァルティエールの戦い」で独立の英雄たちがハイチの国旗を掲げる姿を描いたものであると説明した。

なお、ハイチがW杯出場権を獲得したのは2025年11月18日であり、同国にとって極めて象徴的な日付だと付け加えた。

製造会社は「デザインに政治的メッセージはなく、ハイチ国民への敬意と、彼らの誇りや不屈の精神を表した」と説明した。

同社は、このデザインが数か月にわたり審査を受け、「FIFA」の公式ルートで承認されたと説明した。しかし大会の用具・服装規定に基づき、一部の視覚的要素が異なる解釈を招く恐れがあるとして修正を求められた。

FIFAは、政治的またはスポーツ以外のメッセージを含むシンボルを禁止している。

このデザインは、歴史上唯一、元奴隷が主導し独立国家を築いたハイチ革命に由来する。

ハイチが直前にスポーツユニフォームのデザインを変更したのは今回が初めてではなく、前回の冬季オリンピックでもルヴェルチュールの肖像が規定に適合しないとして代表団のユニフォームから削除されている。

ハイチ代表はモロッコ、ブラジル、スコットランドと同組のグループCで戦う。

ハイチ代表は物議を醸したデザインを削除した修正版ユニフォームで、スコットランドとの初戦に臨む。