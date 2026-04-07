緊張が解ける…アル・アハリ・ジェッダの選手が危機一髪の事態を脱する

ドイツ人のマティアス・ヤイスレ監督率いるアル・アハリ・ジェッダのコーチングスタッフは、負傷中の主力ディフェンダーの一人に関する報告を受けた。

サウジアラビア紙「アル・リヤディヤ」によると、ブラジル人DFロジェール・イバニェスが受けた医学的検査の結果、ハムストリングの断裂はないことが判明した。

同紙はまた、サウジ・ロシェンリーグ第29節の前倒し試合となるアル・ファイハ戦（水曜日の夕方、アル・マジュマーのアル・マディーナ・リヤディーヤ・スタジアムで開催）へのイバニェスの出場可否に関する最終決定は、ドイツ人監督マティアス・ヤイスレの判断に委ねられていると伝えた。

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ヤイスレ監督は、前回のダムク戦において、イバニェスを途中交代させざるを得なかった。これは、直近の国際試合期間中にブラジル代表としてプレーして帰国した後、同選手がハムストリングに痛みを感じたためである。

チームは本日火曜日の夕方、リヤドに向けて出発し、その後バスでアル・マジュマへ移動し、試合に備える予定だ。

アル・アハリは現在、ロシェン・リーグの順位表で65ポイントを獲得し3位につけており、首位アル・ナスルとは5ポイント差となっている。

「アル・ラキー」は、アジアチャンピオンズリーグ・エリート部門での大陸大会のスケジュールにより、当初の予定より前倒しでこの試合に臨むことになる。