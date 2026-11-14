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ACミランのオーナー、ジェリー・カルディナーレ氏は、移籍予算を大幅に増やすための新たな持ち株会社を設立し、クラブを決して売却しないと力強く宣言した。この米国人投資家は、世界のトップクラスの選手を巡ってプレミアリーグの強豪と競い合うために必要な資金力をクラブに与えたい考えだ。

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カルディナーレ氏、ACミランの長期保有を明言

ミランのオーナーであるカルディナーレ氏は、歴史あるセリエAのクラブを売却する可能性を巡る憶測をきっぱりと否定した。米国人投資家である同氏は、ミランを欧州で再び支配的な存在にするという構想は長期的な計画だと強調している。

レッドバード・キャピタル・パートナーズは金曜日、新たな持ち株会社「ミラン・スポーツ＆エンターテインメント」を正式に設立した。この新会社は、サッカークラブや立ち上がりつつあるNBAヨーロッパ構想を含む、ミランを拠点とする同社のさまざまな投資事業を統合する。

この組織再編の主な目的は、ミランの商業収入を急速に増やすことだ。カルディナーレ氏は、新たな財務基盤によって、イタリアサッカー界と豊かなプレミアリーグとの経済格差を埋められると考えている。

大型補強に向けた資金力を確保へ

ミラン・スポーツ＆エンターテインメントの設立は、移籍市場におけるクラブの資金力を高めることを明確な狙いとしている。カルディナーレ氏は、ミランが世界トップクラスの選手を獲得しようとする際に、資金面で断念せざるを得ない状況をなくしたい考えだ。

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「このような取引の原動力は、世界最高の選手たちを獲得するため、ミランに移籍市場で戦うのに必要な資金力を与えることだ」とカルディナーレ氏は『ガゼッタ・デッロ・スポルト』に語った。「私はミランを決して売却しない。絶対にだ」

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レッドバードの最高経営責任者でもある同氏は、資金的な制約から有力な獲得候補を逃してきた悔しさも明かした。「欲しい選手がいるときに、誰からも『資金が足りないから獲得できない』と言われないよう、できる限りのことをしている」と付け加えた。

シルヴィオ・ベルルスコーニ氏が残した功績を目指す

カルディナーレ氏の究極の目標は、かつてのオーナー、シルヴィオ・ベルルスコーニ氏がミランとイタリアサッカー界にもたらした変革に匹敵する成果を上げることだ。同氏はセリエAを、商業化が高度に進んだ現代へと導きたいと考えている。

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「4年前にクラブを買収したとき、私は『ベルルスコーニ2.0』という表現を使ったが、誰もその意味を理解しなかった」とカルディナーレ氏は説明した。「私が伝えようとしたのは、ベルルスコーニがミランを変革し、同時にセリエAも変革したように、私たちもオーナーとして、クラブを今の時代にふさわしい新たな段階へと進めたいということだった」

新スタジアムでクラブを変革へ

この野心的な商業的成長の基盤となるのは、最新鋭の新スタジアム建設だ。ミランは財務構造を大きく変えるべく、サン・ドナート地区での計画を精力的に進めている。

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「これが私たちのミランに残す功績となる」とカルディナーレ氏は述べた。「もちろん、スタジアムは私たちの財務構造を変える大きな功績となる。だが、それに加えてサン・ドナート地区の計画や、そのほかのすべてがある」