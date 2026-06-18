「絶対にやり遂げる」…ムバッピがフランス代表に熱血スピーチ

2026年W杯開幕戦でセネガルに3-1で勝ったフランス代表は、国際試合得点記録を更新したキリアン・ムバッペに記念ユニフォームを贈った。主将はチームメートに熱く語りかけた。

ムバッペはフランス代表での存在感をさらに強めた。 27歳の彼は火曜日のワールドカップ初戦・セネガル戦で2得点を挙げ、通算58ゴール（99試合）としてオリヴィエ・ジルーを1ゴール上回り、フランス代表歴代最多得点者となった。

この記録は翌日の食事会で祝われ、チームメイトはデシャン監督から贈られた背番号「58」のユニフォームにサインした。

チームメイトの拍手に包まれた後、フランス代表の主将は立ち上がり、出席者に向けてスピーチを行った。

木曜日、フランスサッカー連盟が公式Xアカウントで公開した動画で、ムバッペはこう語った。「選手全員に感謝しています。代表で出会ったすべての人々――初期からいる仲間、最近加わった仲間、若い選手たち、コーチングスタッフ…… 知らなかったのは一人だけだ。これは簡単だ（笑）。代表を支えてくれるスタッフ、医療チーム、私たちが快適に過ごせるよう気遣ってくれるすべての人にも感謝したい」

「RMC sport」によると、彼はさらにこう語った。「代表の歴史に名を刻めるのは光栄だ。だが、今はそれよりも、なぜここにいるのかが大切だ。昨日は良いスタートを切れた。厳しい試合だったけど、自分たちが何者で何ができるか、みんな理解している」。

さらに「今のチーム、生活、取り組むすべてを見れば成功の要素は揃っている。だがサッカーではそれだけでは足りない。もっと努力が必要だ。それでも私たちは成し遂げられると確信している」と語った。

フランスは来週火曜にイラクと第2戦を戦い、金曜のノルウェー戦でグループステージを締める。























