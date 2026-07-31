1. FCケルンとの移籍金交渉では、現在も両クラブの隔たりは大きい。ドイツ紙『ビルト』によると、そのためドルトムントは明確な方針を打ち出したという。要求されている5000万ユーロは、BVBにとって「絶対に」受け入れられない額だという。現在のオファーはさらにわずかに上積みされる見込みだが、移籍金については「4から始まる数字でなければならない。それだけがこの取引成立の条件だ」と同紙は伝えている。

つい最近には、ケルンのスポーツ担当取締役トーマス・ケスラーが19歳の去就について言及し、強い姿勢を示していた。 同氏によれば、現時点で本格的な交渉に値するようなオファーは届いていないという。『ビルト』によれば、ドルトムントは現在、固定額3400万ユーロを提示しており、ボーナスによって最大4400万ユーロまで上昇する可能性がある。一方で、ケルンは保証された移籍金が4500万ユーロに達して初めて売却を検討するとされている。

それだけに、ケスラーは落ち着いた姿勢を見せている。「我々には素晴らしい選手がいる。ケルン全体がこの若者を愛しているし、スタッフもチームもみんな彼を愛している」と40歳の同氏は強調。「そして、私が日々のトレーニングでサイドを見るたびに、彼を手放したいという気持ちはますます薄れていく。とりわけ、彼とその家族がこの状況にどう向き合っているかを見ればなおさらだ。私は今でも、彼が今季も我々のためにプレーすると確信している。現時点では、それ以外の考えを持つ理由はない。サイドは今季、我々にとって中心的な役割を担うことになる」

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ケスラーがBVBをけん制 エル・マラ代役候補はアーセナルのスター？

同時にケスラーは、FCの同意なしに選手本人と接触することがないよう、関心を寄せるクラブに警告も発した。「選手本人と話をするべきクラブはない。我々はそのように対応しているし、他クラブも同じようにしていると考えている。そして、すべての競争相手がルールを守ることを前提にしている」

それにもかかわらず、エル・マラは『エクスプレス』によると、すでにドイツの昨季2位クラブと話し合いを行い、基本的には協力関係で合意に達しているという。これがケルン側を困惑させたようだ。また、以前にブレントフォードFCへの移籍を阻止したとされる母サブリナも、BVB首脳陣と緊密に連絡を取っているという。報道によれば、エル・マラはドルトムントで550万ユーロの初年度年俸を受け取り、その後は最大850万ユーロまで上昇する可能性がある。

エル・マラの移籍が成立しない可能性も十分にある中、ヴェストファーレン勢はすでに代替候補を求めて市場調査を進めている。 イギリス紙『サン』によれば、その候補としてアーセナルのイーサン・ヌワネリが再びシュヴァルツゲルベンの関心リストに浮上している。 複数ポジションをこなせるこの攻撃的選手は、直近ではオリンピック・マルセイユにレンタル移籍しており、ガナーズとは2030年まで契約を残している。レンタルでの獲得が可能になるかもしれない。すでに4月には『BBC』と移籍市場の専門家ファブリツィオ・ロマーノが、ドルトムントの関心を報じていた。