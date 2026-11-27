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フラムのアルバロ・アルベロア監督が、DFカルヴィン・バッシーの1月のマンチェスター・ユナイテッド移籍をめぐる憶測をきっぱりと否定した。ボーンマス戦を前に、ナイジェリア代表DFの去就について明言し、クラブが進める新契約に向けた動きも明かした。

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アルベロア監督、1月の移籍を否定

冬の移籍市場が近づくなか、アルベロア監督は早くも チームの最重要選手の一人を守る姿勢を示した 。26歳のバッシーがシーズン途中にフラムを離れるとの噂が強まっている。

報道によると、ユナイテッドは1月を前に ナイジェリア代表DFの動向を注視する複数クラブの一つだ 。関心の背景には、今季のバッシーの印象的なプレーがある。しかし、フラムに主力をシーズン途中で手放すつもりはない。アルベロア監督はボーンマス戦前の記者会見で、強まる移籍の憶測に直接答えた。

バッシーは売却対象ではない

マンチェスター・ユナイテッドや他の獲得希望クラブが今冬にバッシーを引き抜く可能性を問われ、アルベロア監督は明確に否定した。フラムの指揮官は、チーム内でバッシーが担う重要なリーダーシップを強調した。

「カルヴィンにはとても満足している」とアルベロア監督はボーンマス戦前の記者会見で報道陣に語った。「もちろん、彼は売却対象ではない。1月にこのクラブを離れる可能性は絶対にない。彼はここで幸せだと思うし、チームのキャプテンの一人で、リーダーの一人だ」

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新契約に向けた交渉はすでに進行中

アルベロア監督は、広がる移籍への関心を邪魔と捉えるのではなく、バッシーのプレー水準の高さを示す明確な証拠だと考えている。他クラブから注目されるのは、ピッチ上での好パフォーマンスの自然な結果だという。ライバルクラブの関心を完全に退けるため、フラムは26歳のDFと新たな契約を結ぶべく、すでに水面下で積極的に動いている。

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「彼のプレーを見れば、多くのクラブが関心を持つのは私にとって当然のことだ」とアルベロア監督は説明した。「それは彼にとっても、我々にとっても良いことだ。彼が本当に素晴らしいプレーをしているという意味だからね。ただ、彼は監督である私にとっても、クラブにとっても非常に重要な選手だ。我々は新契約に向けて動いており、できるだけ早くサインしてくれることを願っている」

ボーンマス戦と契約更新に集中

フラムの当面の優先事項はピッチ上の戦いに戻る。アルベロア監督はボーンマスとの次戦に向けてチームを準備している。チームを率いるリーダーの一人であるバッシーは、引き続き指揮官の構想の中心だ。

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試合に向けた準備とは別に、クラブ関係者はDFの新契約をできるだけ早くまとめるため、作業を続ける。バッシーとの契約が成立すれば、アルベロア監督にとって大きな後押しとなり、その将来をめぐる不透明感も事実上解消されるだろう。