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ブルーノ・フェルナンデスは試合前に特別な表彰を受け、マンチェスター・ユナイテッドが2-2で引き分けたチャンピオンズリーグの一戦で2得点を記録。試合後、スポルティングCP復帰の可能性を決して閉ざさないと語った。ユナイテッドの主将はゴール後の喜びを控えた理由を説明し、スポルティングがFCポルトと対戦する前に、タイトル争いへの助言も送った。

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フェルナンデス、スポルティング復帰の可能性を否定せず

マンチェスター・ユナイテッドの主将ブルーノ・フェルナンデスは、スポルティングCPで再びプレーする可能性を決して閉ざさないと強調した。約7年ぶりにジョゼ・アルヴァラーデ・スタジアムへ戻った水曜日のチャンピオンズリーグの一戦では、2得点を挙げ、試合は2-2の引き分けに終わった。キックオフ前にはクラブ会長のフレデリコ・ヴァランダスから、背番号8をあしらった額入りの記念品を贈られた。ポルトガル人MFは、スポルティングとの変わらぬ絆について温かく語った。

「扉を閉ざしたことは一度もない。クラブには強い愛着がある。その可能性は多くの人にかかっている。私はその扉を閉ざさないし、これからも決して閉ざさない。ここでは幸せだったし、もし実現すれば、また幸せになれる」。フェルナンデスは試合後、『Sport TV』に語った。

立て続けの2得点後、喜びを控えた理由

フェルナンデスは2017年1月から2020年1月までにスポルティングで137試合に出場し、64得点を記録してからユナイテッドに加入した。今回の対戦では48分にPKを決め、50分には弾みながらゴールに入ったシュートで一時的にアウェーチームを2-1とリードさせたが、ゴール後の喜びは控えめだった。

「不思議なゴールだった。ボールが入ったと気づくまで少し時間がかかった。でも、あの瞬間はそう感じたんだ」と説明。「ゴールを祝わないことで、選手への敬意が増したり減ったりするとは思わない。ただ、結局はそれほど大きく喜ばなかった」

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重要なオ・クラシコを前にスポルティングへエール

ユナイテッドでは、FCポルトのアカデミー出身で2018年にドラガンでスポルティングを破ったディオゴ・ダロトが、64分に投入された際に激しいブーイングを浴びた。一方、フェルナンデスは、月曜日に行われるプリメイラ・リーガの一戦で、無敗の首位ポルトと対戦する古巣にエールを送った。

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「スポルティングに最も必要なのは、近年保ってきた結束だと思う。それによって優勝に近づき、実際にタイトルを獲得することもできた。特に終盤にはそれが見て取れたし、このまま続けなければならない」とフェルナンデスは語った。「質の高いチームで、選手層も非常に充実している。最後まで優勝を争ってほしい」

スポルティング、エスタディオ・ド・ドラガンで優勝争いの試金石

スポルティングはプリメイラ・リーガで勝ち点24の3位。リーグ戦11試合で11勝を挙げているポルトとは9ポイント差で、月曜日にエスタディオ・ド・ドラガンへ乗り込む。

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ポルトは国内で圧倒的な強さを見せているものの、ポルトで行われた両チームのリーグ戦直近6試合のうち5試合は引き分けに終わっている。優勝争いで重要な弾みをつけたいスポルティングにとっては、希望の持てる数字だ。