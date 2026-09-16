バルセロナは今季ラ・リーガ6試合目も勝利した。ホームでラシン・デ・サンタンデールを相手に圧倒し、7-2で勝利した。

開始8分、ジョアン・カンセロが見事な形で先制点を決めた。ポルトガル人DFは約25メートルの位置から放ったシュートをクロスバーの下側に当て、そのままファー上隅へ突き刺し、1-0とした。

前半半ばにはラフィーニャが追加点を挙げた。ブラジル代表FWは、自身がペドロ・フェリペに倒されて得たPKを決め、2-0とした。

その後、マゲット・ゲイエが巧みにボールを収めて押し込み、2-1とした。しかし、カンセロのシュートがアシエル・ビジャリブレに当たってコースが変わり、再び2点差に広がって3-1となった。

前半終了前には、ダニ・オルモのアシストからラフィーニャが決めて4-1。さらに数分後にはラミン・ヤマルのPKがフレン・アギレサバラに止められた。

後半半ば、サンタンデールも再び1点を返した。ハーフタイムに負傷したジョアン・ガルシアに代わって投入されていたヴォイチェフ・シュチェスニーが痛恨のミス。ヤシル・ザビリにボールを奪われ、そのまま4-2とされた。

それでも、その後再びバルセロナが突き放した。ラフィーニャが再びPKを決めて5-2。途中出場のガブリエウ・ジェズスがファーサイドへ流し込んで6-2とし、ヤマルがカウンターから7-2とした。これでバルセロナはスペインリーグで唯一の無敗を維持するクラブとして首位をキープ。サンタンデールは暫定10位につけている。