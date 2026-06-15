月曜日、スウェーデンはチュニジアに5－1で圧勝した。ヤシン・アヤリ（2得点）、アレクサンダー・イサク、ヴィクトル・ギョケレス、マティアス・スヴァンベリが得点を挙げた。 勝ち点3でスウェーデンはグループF首位に立った。オランダと日本は1点を分け合った。20日にスウェーデンはオランダと対戦する。

スウェーデンのグラハム・ポッター監督は2トップを採用。ギョケレスとイサクが前線で存在感を示し、グスタフ・ラーゲルビエルケ（元FCトゥウェンテ）とGKクリストファー・ノードフェルト（元SCヘーレンフェーン）も先発した。

チュニジアは元PSVカリムの弟でハーグ生まれのオマル・レキクがセンターバック、中盤にはハンニバル・メジュブリがいたが、モンテレイでのスウェーデンの好スタートを止められなかった。

8分、後方からのロングボールがイサクの足元に落ちたが、アブデルムヒブ・シャマックに競り負けた。GKが弾いたボールをギョケレスがシュート、しかしモンタサール・タルビがゴールライン上でブロックした。

しかし危険は去らず、こぼれ球をアヤリが右上に突き刺し1-0。チュニジアはオフサイドでのみチャンスを作った。

ドリンクブレイク後も攻勢を強めたスウェーデンはすぐに追加点。ギョケレスの胸トラップからイサクへ絶妙パス。イサクはタルビをかわし、チャマックの守るゴールに沈めた。

直後、リンデロフのヘディングはクロスバーを叩いた。前半終了間際、チュニジアが反撃。ハンニバルのクロスをレキクが頭で合わせ、2－1とした。

後半も60分、チュニジアは自陣でスキリがボールを奪われ、イサクからギョケレスへつながり3失点目。

チュニジアは流れを取り戻せず、終了間際にスヴァンベリがFKからイサクのパスを受けて4-1。

さらにアヤリが20mからの一撃で5-1とし、試合を締めくくった。この結果、スウェーデンはオランダと同組で貴重な勝点を手にした。