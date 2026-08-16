アーセナルが日曜午後、圧巻の内容でコミュニティ・シールドを制した。リーグ王者はカーディフのプリンシパリティ・スタジアムで、FAカップ王者マンチェスター・シティを3-0で下した。リッカルド・カラフィオーリが開始23秒（！）で先制点を決めて流れを作ると、カイ・ハヴァーツとマルティン・ウーデゴールが追加点を挙げた。クリストス・ツォリス（元FCトゥウェンテ）は2アシストを記録し、アーセナルでまさに夢のデビューを飾った。

アーセナルではユリエン・ティンバーがまだメンバー入りしていなかった。オランダ代表の同選手は鼠径部の負傷から回復中だ。シティではロドリが欠場。ワールドカップ優勝メンバーはFCバルセロナ移籍の可能性が高いが、背中の不調によりウェールズではプレーできなかった。ツォリスに加え、ブルーノ・ギマランイス（アーセナル）とエリオット・アンダーソン（シティ）も（先発）デビューを果たした。

元PSVのノニ・マドゥエケが右ウイングで先発したアーセナルは、最高の立ち上がりを見せた。マイルズ・ルイス＝スケリーが絶妙なスルーパスでカラフィオーリを走らせると、イタリア人DFはジャンルイジ・ドンナルンマの逆を突いて1-0とした。

開始30分足らずで2-0となる。ウーデゴールが見事なボールをファーに送り、そこでツォリスが冷静に周囲を確認してハヴァーツに完璧なお膳立て。ドイツ代表FWはワンバウンドしたヘディングで、やや精彩を欠いたドンナルンマを破った。

シティDFアブドゥコディル・フサノフは前半アディショナルタイム、ゴールライン上でのクリアにより、アーセナルが3-0で前半を折り返すのを阻止した。それでも後半開始から3分も経たないうちに、ドンナルンマは3度目の失点を喫する。ツォリスのパスを受けたウーデゴールがフェイントシュートでドンナルンマを飛ばし、満面の笑みで流し込んで3-0とした。

その直後、シティのエンツォ・マレスカ監督は、存在感のなかったアーリング・ブラウト・ハーランドを下げてオマル・マルムシュを投入し、白旗を上げたかのようにも見えた。試合はその後、もはや勝負にならなかった。完全に圧倒されたシティはほとんどチャンスを作れず、一方のアーセナルはプレミアリーグ開幕に向けて力を温存しているようにも見えた。

プレミアリーグは今週金曜日、フランク・ランパード率いる昇格組コヴェントリー・シティとのアーセナル戦で開幕する。マンチェスター・シティは日曜午後にリーグ戦初戦を迎え、マレスカ監督率いるチームは本拠地エティハド・スタジアムでAFCボーンマスと対戦する。