絶好のチャンス…AIがアルジェリア勝利の要因を特定

コンサルティング会社「アヴェシア」の予測では、アルジェリアは2026年ワールドカップ・グループ10の初戦、水曜未明のアルゼンチン戦で勝つ現実的なチャンスがあるという。

フランスサイト「フット・メルカート」は、アルゼンチン代表の勝率を57％と予測するも、AIは試合を左右する要因として「フィジカルコンディション」を指摘した。

同サイトによると、アルジェリアのフィジカルコンディション指数は85％と推定される一方、前回王者のアルゼンチンは81％にとどまる。大会ではフィジカルの細部が勝敗を分けることが多く、アルジェリア代表はより良い体調でこの試合に臨むと付け加えた。

この差が90分間高いパフォーマンスを維持し、疲労が蓄積したアルゼンチンに付け入る隙を与えるかもしれない。

さらに、アルゼンチン守備陣の不安定さや序盤の選手起用制限が、チームバランスを乱す可能性も指摘されている。

この分析は、現状より試合展開がオープンになると予測する。とはいえ、アルゼンチンもリオネル・メッシの決定力と経験、精神力、実績、技術力を依然として有している。

しかし、アルジェリアはシンプルで速いカウンターと奇襲が可能な攻撃陣が脅威だ。

AI企業「アヴェシア」は、勝敗の鍵はアルジェリアのフィジカルだと指摘する。試合が長引けば長引くほど、その差が結果に表れやすくなる。

初期予想ではアルゼンチン勝利が57％とされているが、AIはアルジェリアが番狂わせを起こす要素があると判断している。







