統計が明かす…イングランドのPKキッカーは誰か？

イングランド代表は明日水曜、米国アトランタでコンゴ民主共和国と32強戦を行い、2026年W杯を続ける。

グループステージで接戦を3試合戦った後、トーマス・トゥヘル監督率いるチームは、60年に及ぶ苦難に終止符を打つため、失敗は許されない。

ノックアウトステージではPK戦の可能性もある。90分と延長30分でも決着がつかない場合、PK戦に突入する。

前監督サウスゲート体制でPK戦の勝率は向上し、直近4試合中3試合に勝利。唯一の敗戦はユーロ2020決勝のイタリア戦だった。

英紙「メトロ」は、W杯のPK戦で誰が志願すべきか、誰が避けるべきかを指摘した。

PK戦を含め、26人の代表選手中18人がクラブまたは代表で少なくとも1回はPKを蹴っている。

最初のキッカーはハリー・ケインでほぼ確定だ。クロアチア戦で一度失敗したが、GKがラインを割ったため再蹴りとなり、2度目は成功させた。

代表入りしたイヴァン・トニーは、サウジアラビアのアル・アハリでPKを冷静に蹴るスペシャリストとして知られる。

さらに注目すべきはアンソニー・ゴードンだ。クロアチア戦やガーナ戦では期待外れだったが、バルセロナでプレーする彼はキャリア通算17回のPKのうち16回を成功させ、成功率は94％に達する。

マーカス・ラッシュフォードとブカヨ・サカはEURO2020決勝でPKを外したが、普段は高精度だ。デクラン・ライスとジュード・ベリンガムはPKの経験は少ないものの、蹴ればほぼ決めている。

リース・ジェームズとエリオット・アンダーソンは5本中5本成功しているが、120分経過後にピッチに残っている選手次第で状況は変わる。

一方、成功率が低い選手ではオリー・ワトキンスが56％と最も低く、残念な数字だ。

イペリチ・イゼは直近4回のPKのうち3回を外しており、特にチャンピオンズリーグ決勝でアーセナルがパリ・サンジェルマンに敗れた際のシュートは大きく枠を外れた。

ベテランのジョーダン・ヘンダーソンは2018年W杯コロンビア戦のPK戦で唯一失敗した。モーガン・ロジャースも唯一のPKを外している。

クアンサ、ニコ・オライリー、マーク・ジョイ、ジェイド・スピンス、トレフォ・チャロバ、ダン・バーン、GKディーン・ヘンダーソンとジェームズ・トラフォードは、プロでPKを蹴った経験がない。