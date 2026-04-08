セネガル人のアリウ・シセ氏（リビア代表監督）が、チームの指揮から退任することを発表し、報道ではその理由も明らかにされた。

50歳のシセ氏は2025年3月、2年契約（3年目の延長オプション付き）でリビア代表の指揮を任されたが、任期を全うすることなく、きょう水曜日に契約解除を明かした。

2021年のアフリカネイションズカップをセネガル代表で制した同監督は、インスタグラムの自身のアカウントで「先月3月は私にとって特別な月でした。リビア代表監督としての最後の合宿となったからです。職業面でも個人的にも非常に実り多い冒険でした。皆さんに心からの言葉を伝えずに去ることはできませんでした」と述べた。

さらに「スタッフと選手の皆さんへ。直面した困難にもかかわらず、共に成し遂げた仕事と達成した結果を誇りに思います。私はこのチームを強く信じていますし、皆さんが努力を続けて前進させていくことに、少しの疑いもありません」と続けた。

そしてシセ氏は「リビアのファンの皆さんへ。温かい歓迎と、皆さんの情熱、そして無限の支援に感謝します。私は決して皆さんを忘れません。地中海の騎士たちが、いつでも皆さんを頼りにできることを私は知っています。今後のご健闘をお祈りします」と締めくくった。

シセ氏はリビア代表で10試合を指揮し、3勝5分け2敗だった。

一方、サイト「フート・アフリカ」は、リビアサッカー連盟が抱える財政危機のため、シセ氏が8か月間にわたり給与を受け取らずに働いていたと明らかにした。

また「ガーナ・サッカー」ネットワークによれば、同監督は在任期間を通じて報酬の支払いに大幅な遅延があったという。

4月上旬の報道では、リビア連盟が最近これらの未払い分の大部分を清算したと伝えられていたが、同ネットワークは、少なくとも1か月分の給与が辞任時点まで未払いのままだったと断言した。

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