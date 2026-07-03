給与問題を解決し、アヤックスがバルセロナからテル・ステゲンをレンタルで獲得。

『マルカ』紙によると、アヤックスとバルセロナはGKマルク＝アンドレ・テル・ステーゲンのレンタル移籍で大筋合意した。細部は調整中だが、まもなく正式決定の見込みだ。

最大の難航点は年俸分担だった。テル・ステゲンはバルセロナで年間約2000万ユーロを稼いでおり、アヤックスが全額負担するのは不可能だった。結果として、アヤックスが年俸の10％強を支払い、残額はバルセロナが負担することで合意した。

同様の仕組みは、昨季テル・ステゲンがジローナへレンタル移籍した際にも採用され、その際もバルセロナが年俸の大半を負担した。

スペインの報道によると、ミチェル監督が移籍の鍵を握った。昨季はジローナでテル・ステゲンを獲得し、今季もアヤックス監督として再招へいに動いた。

テル・ステゲンは合意が近いと知り、木曜にバルセロナへ移動。詳細が整い次第、アムステルダムへ赴き、アヤックスに合流する。

ドイツ代表として44試合に出場したベテランGKは、アヤックスで正守護神を務める見込み。控えはマーテン・パエスが担当する。

テル・ステゲンは、テクニカルディレクターのヨルディ・クライフが獲得した2人目の選手となる。その前に、ブラジル人左サイドバックのカイオ・エンリケがASモナコから1200万ユーロで加入していた。



