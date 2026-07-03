ドイツ人GKマルク＝アンドレ・テル・シュテーゲンは、年俸2000万ユーロの配分問題が解決し、アヤックス・アムステルダムへの移籍が目前に迫っている。

移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏によると、バルセロナは代理人と2027年6月末までの1シーズン、テア・シュテーゲンをアヤックスへ期限付き移籍させることで暫定合意した。移籍期間中の年俸は主にアヤックスが負担する。

一方、スカイ・スポーツは、この契約に買い取りオプションは含まれないと伝えている。 現在は最終調整と細部の協議が残っているが、問題がなければ来週の正式発表前にアムステルダムでメディカルチェックを行う予定だ。

この移籍では、技術面も大きく影響した。アヤックスを率いるスペイン人監督ミチェルが、昨季ジローナでテル・シュテーゲンを指導した経験が後押しした。

ミチェルはオランダでもテル・シュテーゲンを正GKとして起用すると約束した。これはバルセロナでは得られなかった待遇だ。

テル・シュテーゲンは、カンプ・ノウで自身の立場が変化していることを理解した上で交渉に臨んだ。若きGKフアン・ガルシアが好シーズンを過ごし、ハンス・フリック監督の下で正守護神に定着していたためだ。

バルセロナとの契約は残り2年だが、テル・シュテーゲンはレギュラー確保のため移籍を決断。すでにバルセロナ市内で手続きを完了しており、発表後すぐにアムステルダムへ移動し、アヤックスの練習に参加する予定だ。