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バイエルンでは現在、ジャマル・ムシアラが望まぬ形で話題の中心となっている。幹部らが以前の姿に戻れるか公の場で疑問を示す一方、Skyのフロリアン・プレッテンベルク記者は契約にある重要条項について報じた。

バイエルン・ミュンヘンの幹部らは最近、ジャマル・ムシアラを巡る極めて微妙な議論を巻き起こした。名誉会長のウリ・ヘーネスとCEOのJan-Crhistian Dreesenはともに、ムシアラが神経機能障害を抱えるなか、かつてのパフォーマンスを取り戻せるか疑問を示した。ムシアラはしばらく前からてんかんの一種を患っており、夏にはそのためにピッチ上で2度倒れ、薬による治療を受けている。また両者は、以前の水準に戻れない場合、本人や代理人と近いうちに給与の見直しについて話すべきではないかという問題も、少なくとも間接的に提起した。

「ジャマルが戻ってくることを願っている。時間は必要になるだろう。状況を見極め、家族やマネジメント側と話し合う。以前のジャマルに戻れば、私たちは喜ぶ。そこへ向かう過程で違う選手になるなら、互いに話し合わなければならない」 とドレーゼンはミュンヘンの『アーベントツァイトゥング』紙のイベントで語った。

『ビルト』紙によると、ムシアラは監査役会の会議でも議題になったという。監査役らはそろってヘーネスの見解に同意したとされる。

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ジャマル・ムシアラのピッチ復帰はいつ？

その際に何を話し合うつもりなのか、ドレーゼンは明かしていない。だが、2025年2月に2030年まで延長したムシアラの契約に盛り込まれているとされる、ある条項も議題になるのだろうか。Skyの移籍情報専門家フロリアン・プレッテンベルク記者が明かしたところによると、ムシアラの契約には2027年から適用される契約解除条項があるという。プレッテンベルク記者は、その条項に定められたとされる金額を伝えていない。

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ムシアラは9月に負った筋繊維断裂からの復帰に向けてトレーニング中で、金曜日のケルン戦で復帰する可能性がある。現時点では、予定より早くバイエルンを離れる意向はないという。本人はコンディションを取り戻し、その後、負傷前に上向いていた調子を再び取り戻すことに集中している。

ヴァンサン・コンパニ監督がジャマル・ムシアラを擁護

バイエルン幹部がムシアラの給与について議論し、Skyによれば契約解除条項とされるものについても話し合うなか、ヴァンサン・コンパニ監督は 今回も際立った擁護の言葉で注目を集めた 。コンパニ監督は髄膜の炎症によって倒れた後、金曜日のブンデスリーガ、1.FCケルン戦で再びベンチに座る予定だ。ベルギー人指揮官は「毎日ジャマルが練習で見せているものを見ることのできない皆さんやファンにも、すぐにそれをピッチで見てほしい。これはただ言っているのではなく、本心だ。そして、彼のような選手が最高の状態に戻ったとき、どれほど喜びを与えてくれるかを忘れてはならない。そういう選手を見るために人はスタジアムへ来る」と語った。

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自身の役割については、「バイエルンの選手全員が成功し、最大限の力を発揮できるよう、できることをすべてすることだ。[...] ジャマルがこの経験を経て、より良い姿で戻れるようにすること。私は毎日、その思いで臨んでいる」と述べた。