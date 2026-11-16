結果は期待外れでも、ドイツはクロップに指一本触れさせず

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ユルゲン・クロップのドイツ代表での船出は、結果の面では理想的なものではなかった。チームは本日月曜日に行われるUEFAネーションズリーグの大一番、オランダ戦を前にグループ3位に位置している。しかし、このベテラン指揮官は母国で批判の嵐にさらされるどころか、メディアから明確な支持を受けている。その背景には、彼の人柄とコミュニケーションの取り方、そしてドイツ代表再建に向けた新たなプロジェクトへの期待がある。

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UEFAネーションズリーグでの早期敗退が現実的な可能性として残っているにもかかわらず、ドイツ国内の空気は、成績の低迷から予想されるほどの不安を映し出してはいない。むしろ関心は、クロップが就任以来着手している改革や、ドイツ代表の地位を取り戻せる新たなグループを築こうとする試みに、より強く向けられている。フランスメディア『フット・メルカート』が伝えている。

ドイツ人指揮官は代表メンバーの大幅な入れ替えに踏み切り、最初のインターナショナルウィークでは44人を招集。その後、今回の合宿では24人にまで絞り込んだ。できる限り多くの選手を見極めるとともに、若い才能に実力を証明する機会を与えるための試みだった。

しかし、船出は期待どおりの結果をもたらさなかった。ドイツ代表はホームでギリシャにまさかの敗戦を喫し、続くアウェイの再戦も引き分けに終わったことで、グループ順位で後れを取っている(勝ち点8で3位)。一方、クロップが植え付けようとしている、激しい攻撃的サッカーで知られるスタイルも、その輪郭がはっきりと表れるまでにはまだ時間を要する状況だ。

それでも、新指揮官のプロジェクトを後押しするポジティブな兆しもある。その筆頭が、代表で際立った輝きを放つフロリアン・ヴィルツだ。さらに、ウイングのグルダとシェルハント、サイドバックのトリオといった新顔も好パフォーマンスを見せている。彼らは、選択肢の幅を広げ、若手にチャンスを与えるというクロップの方針の恩恵を受けた選手たちだ。

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また、指揮官は最初のインターナショナルウィークで主力全員を起用できたわけではなかった。カイ・ハヴァーツやニコ・シュロッターベックといった影響力のある選手が不在だったことは、チームの戦術的な完成度がいまだ十分でないことについて、コーチングスタッフにある程度の言い分を与えている。

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こうしたなか、『フースバル・トランスファーズ』のジャーナリスト、ジュリアン・ヤシュは、クロップがドイツで受けている支持について次のように語った。「正直に言って、現時点でクロップにネガティブな点や批判すべき点は何も見当たらない。プレースタイルへの影響を語るのが時期尚早なのは明らかだが、彼のコミュニケーションはナーゲルスマンよりもはるかに優れている」

このドイツ人ジャーナリストはさらに、最初の数試合で44人を招集したことは若い才能に機会を与えるうえで重要な決断だったと付け加え、この方針が実を結び始めていると指摘した。特にトリオとシェルハントは、代表での出場機会でポジティブな兆しを示しているという。

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ドイツメディアのクロップへの称賛は、采配面だけにとどまらない。彼の人柄やメディアの前での存在感も大きな注目を集めている。元リヴァプール指揮官は、率直さとユーモアを兼ね備えたスタイルで記者会見に臨むのが常であり、それが結果に苦しむなかでも、記者やファンから一定の信頼を勝ち得る助けとなっている。

直近の記者会見は、その好例だった。クロップは重要なオランダ戦を前に、皮肉を交えて重圧を和らげたうえで、 国際サッカー連盟(FIFA)のジャンニ・インファンティーノ会長についても皮肉なコメントを放った 。いつもどおりの彼らしさと、張り詰めた空気をユーモアあふれる時間に変える力を示した一幕だった。

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しかし、こうした和やかな雰囲気の裏で、クロップは目先の結果や時期尚早な比較に気を取られることなく、ドイツ代表で待ち受ける仕事により集中しているようだ。指揮官はこれまでにコーチングスタッフが積み上げてきたものの重要性を強調し、「我々がいま成し遂げた仕事は、ほかの何よりも優先される」と語った。

この発言は、クロップにとって就任直後の最も重要な試練を前にしたものだ。ドイツ代表はオランダ代表と対戦する。グループの行方を左右する重要な一戦であり、再びつまずけば、ドイツ代表はUEFAネーションズリーグの準々決勝進出を逃す可能性もある。

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結果へのプレッシャーとドイツメディアからの信頼の狭間で、クロップは監督業で築いてきた豊富な実績と、母国で広く敬愛される人柄を生かしながら、自らのアイデアを実行に移すための十分な時間を得ようとしている。だが、オランダ戦は、その人柄への称賛が少しずつピッチ上のポジティブな結果へと変わり得ることを示す重要な機会となるだろう。