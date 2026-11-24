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アル・アハリでは、解任は必ずしも敗戦が原因とは限らない。時には、理由がはるかに根深いこともある。それを明かしたのが、メディアパーソナリティのアハメド・ショベイルだ。エジプトのアル・アハリが、ピラミッズに0-2で敗れたことを受けてモロッコ人指揮官フセイン・アムータとコーチングスタッフの解任を発表してから、わずか数時間後のことだった。

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誰もがピラミッズ戦の敗戦こそアムータ退任の直接の原因だと考えていた。しかしショベイルはあらゆる予想を覆し、問題は結果でも経営陣でもなく、ピッチ上では見えないものの、どんなチームをも内側から崩壊させるものにあったと断言した。それは、選手たちが監督に納得していなかったことだ。

アル・アハリは監督の去就をめぐる議論に決着をつけ、火曜日の早朝に解任を正式発表した。クラブは今後の期間にチームを率いる新監督の選定に向けて迅速に動き出す。遅れもリスクも許されない局面である。

また、 アル・アハリは公式声明で 「クラブは、トップチームの指揮を担った期間について、フセイン・アムータ氏とそのコーチングスタッフに感謝の意を表した」と述べ、今回の決定はサッカー部門の監督を任されているクラブ副会長のヤシン・マンスールと理事のサイード・アブデルハフィーズが示した見解を踏まえたものだと説明した。

声明はさらに、マンスールとアブデルハフィーズが今後数時間のうちに後任候補を提示するとしている。これは、経営陣がしばらく前からこの決定を検討しており、ピラミッズ戦の結果だけを待っていたわけではないことをはっきりと示している。

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しかし、全容を語ったのはアハメド・ショベイルだった。ショベイルは自身のXアカウントに投稿し、SNS上で大きな反響を呼んだ。「なぜアムータはアル・アハリを去らなければならなかったのか？みんな、選手にとって最悪なのは、監督に納得していないことなんだ！」

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ショベイルはさらにこう続けた。「誰もが彼のことをとても礼儀正しく、非常に敬意のある人物だと言っている。それでも、技術的な面で選手たちとアムータの間には一致がなかった。状況は日に日に悪くなり、ピラミッズに負けるところまで来てしまった。その後はもう、彼が続投するのは非常に難しくなったんだ」

この言葉で、ショベイルは本当の危機を要約してみせた。誰もが認めるように、アムータは礼儀正しく敬意に満ちた人物であり、倫理面でも運営面でも何の対立もなかった。だが、ロッカールームの中には明らかな技術的な溝があった。選手たちは彼の考えに納得せず、そのやり方を信頼していなかった。日が経つごとに溝は広がり、ついには後戻りできない地点にまで達したのである。

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アル・アハリはピラミッズ戦で、アフリカ王者にふさわしくない極めて平凡な戦いぶりを見せた。この敗戦で勝ち点は20のままとなり、エジプトリーグの順位表で3位に後退した。一方、ピラミッズは勝ち点を27に伸ばして首位に立ち、伝統的なライバルであるザマレクも同じ節でエル・グーナに2-1で勝利し、勝ち点22で2位に浮上した。