アルゼンチン人ジャーナリストのセサル・ルイス・メルロ氏によると、2022年にアルビセレステをワールドカップ優勝に導いたスカローニ監督は、12月末で満了する契約を近く2030年まで延長する見通しだ。協会と監督はすでに口頭で合意しているという。

これは、スカローニ監督がスペインとのワールドカップ決勝で延長戦の末に0-1で敗れた7月の時点でも去就を明言せず、その発言からはむしろ契約満了後の退任がうかがえたため、意外だ。「協会会長と話すつもりだ。もう一度挑む気力があるかどうか分からない」と、48歳の指揮官は決勝後の記者会見で語っていた。

スカローニ監督が現行契約の満了をもって退任していれば、11月中旬に予定されているウルグアイ、コスタリカとの親善試合が最後の指揮となるはずだった。だが、このワールドカップ優勝監督は、2028年のコパ・アメリカと2030年のワールドカップでも母国の代表チームを率いる見込みだ。

アルゼンチン代表のスカローニ監督、今後はリオネル・メッシ不在に対応

ただし、スカローニ監督は今後、チーム最大のスターを欠くことになる。リオネル・メッシが昨夏のワールドカップ後に代表を引退したためだ。10月初旬のベナンとの親善試合で3-0の勝利を収めた際に、39歳のメッシは代表での最後の試合に出場した。

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スカローニ監督は2018年2月から代表を率いており、2022年のワールドカップ優勝に加え、アルゼンチンを2度のコパ・アメリカ制覇（2021年、2024年）に導いた。これまでにアルビセレステを105試合で指揮し、81勝、わずか10敗という成績を残している。