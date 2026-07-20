経緯を再現：ワールドカップ決勝後、レアンドロ・パレデスがガビに行った卑劣な攻撃は、どう起きたのか？

決勝戦終了直後、スペインのロドリとアルゼンチンのモリーナが口論になり、小競り合いが発生した。動画では、ロドリがモリーナに近づき、顔を突き合わせている。 スペインの控え選手エリック・ガルシアが割って入ったが、その瞬間、両チームが乱闘状態に陥り、パレデスも加わった。

W杯決勝後、アルゼンチンのレアンドロ・パレデスが暴走

MFパレデスはためらわずガルシアを蹴り、続いてガビも巻き込んだ。アルゼンチンのスカローニ監督が止めに入ったが、収まらなかった。 この行為でパレデスは一時は退場となったが、FIFA公式記録には当初記載がなかった。









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パレデスは後半から途中出場し、荒いプレーで注目されていた。試合終了のホイッスルが鳴った時点でまだピッチにいられたのは幸運だった。

アルゼンチンは終始守勢に回り、0－0で延長戦へ。しかし延長ではスペインが優位に立ち、106分にフェラン・トーレスが決勝弾。1－0でスペインが優勝した。

【訂正】以前の版では、試合後にアルゼンチンのリサンドロ・マルティネスが「スペインのペドリが状況を煽った」とミックスゾーンで発言し、混乱が生じたとした。しかしペドリは乱闘に関与していない。マルティネスのコメントは「彼の感情が高ぶっていたため理解できる」という内容だった。 私たちはワールドカップ決勝で負けた直後だったし、そんな言葉を聞かされても誰も落ち着かない」というソーシャルメディアで拡散したマルティネスの発言とされる引用を、当サイトも多くのメディアとともに伝えていた。

ただし、これらの発言が実際にミックスゾーンで行われたかは現時点で確認できていません。そのため、リサンドロ・マルティネスの発言として掲載した部分を削除しました。