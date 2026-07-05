組織の大改革…アル・ヒラルが「プレミアリーグ」のモデルを再現し、アジアと世界を制覇へ！

アル・ヒラル理事会は、サッカー体制整備プロジェクトの一環として、スポーツ運営専門チームとの契約締結を発表した。このチームには各分野の専門家が参加しており、運営効率化と大会での競争力維持を目指す。

この取り組みは、運営体制を強化し、各部門の連携を高め、技術・管理両面のパフォーマンス向上と、将来的なトップチームのニーズに応える統合的で持続可能なスポーツ体制構築を目指す組織ビジョンの一環だと説明した。

主な人事として、イングランド人のサイモン・フランシス氏がテクニカルディレクターに就任した。同氏はボーンマスFCで15年間選手として活躍した後、管理・技術部門へ転身した。

その後、同氏はスポーツ戦略、選手獲得、育成を担当し、競争が激しく変革が続く時期にもクラブの発展計画を実行した。その実績が評価され、アル・ヒラルは新スポーツプロジェクトの指揮に彼の専門性を活用することになった。

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さらに、クラブはスポーツ部門に「選手獲得部長」「スカウト部長」「首席スカウト」「オペレーション部長」を新設。各幹部は戦略実行と各部門の連携を担う。

クラブは、サッカーシステム開発プロジェクトが計画通りに進行中であり、残る段階も予定通りに完了すると強調した。また、成功の持続性と国内・大陸・国際レベルでの競争力維持を目指し、関連する最新情報は適宜発表するとした。