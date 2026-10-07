ジョバンニ・レイナのここ数年のサッカー人生において、「7」という数字は象徴的な二つの役割を担っている。一つは、もう過去のものとなってほしい、度重なる挫折に満ちた非常に苦しい時期を表すもの。もう一つは、かつてのBVBの若きスターに今まさに広がりつつある大きな希望を示すものだ。

というのも、レイナはついに再び継続的に本来の軌道へ戻りつつある。今夏、かつてブンデスリーガの次代のスーパースター候補と目されていた司令塔は同リーグに別れを告げ、リーグ・アンのRCストラスブールへ移籍した。 移籍金はわずか300万ユーロ。23歳の彼であれば、本来はその何倍もの市場価値を持っていてしかるべきとされた額だ。その才能を考えれば、そうあるべきだった。

だが、わずか17歳、18歳でボルシア・ドルトムントでブレイクしたシーズン以降、つまり当時のルシアン・ファーヴル監督の下でBVBのレギュラーを務めていた頃の後は、すべてがまるで違う形で進んでしまった。とりわけ、キャリア初期の絶頂期のあとに、度重なる不運な負傷に苦しめられたことが大きかった。

ジョバンニ・レイナの苦難の時期：30か月でリーグ戦先発はわずか7試合

2022年11月中旬の20歳の誕生日から、2024-25シーズン終了までのおよそ2年半で、レイナがリーグ戦で先発したのはわずか7試合だった。もう一度書くなら、30か月でリーグ戦先発7試合だ。2024年前半に行われたドルトムントからノッティンガム・フォレストへのレンタル移籍も、好転のきっかけにはならなかった。パフォーマンスはほぼ一貫して物足りず、自信は落ちる一方だった。

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とりわけ筋肉系の負傷が、この才能あふれるアメリカ人を何度も後退させた。復帰のたびにまた一から懸命に取り組まなければならず、その度重なる負傷の問題に体も代償を払った。そして、特に彼にとって重要な試合勘についても、BVB時代のあとにボルシアMGで良くても波のある1年を過ごし、そこから8月にストラスブールへ移籍したレイナにとっては、夢見るしかなかった。

「負荷を管理するには休養がいい方法だと考える人もいる。でも僕は、できるだけ多くのプレー時間を得て、理想を言えば先発でも出場する時にこそ、最も良い形で調子を取り戻せる。そして僕はどんどん強くなっている」。ようやく再び上向きになってきた今、レイナは『The Athletic』によるとそう語った。

ジョバンニ・レイナが個人ベストを更新

ここで再び「7」という数字に戻ろう。今度はポジティブな意味でだ。レイナは8月末から10月初旬にかけて、クラブと代表で7試合連続先発に名を連ねた。これは個人ベストであり、プロキャリアでこれほど多く連続して先発出場したことはこれまで一度もなかった。そして水曜未明には、アメリカ代表がカナダに1-0で勝利した親善試合で8試合連続先発を果たし、さらに記録を塗り替えた。

「ようやく少しずつ、本来の自分を完全に取り戻しつつある感覚がある」。先週末のアメリカ代表のメキシコ戦3-0の親善試合勝利で説得力あるプレーを見せた後、レイナはそう強調した。代表監督マウリシオ・ポチェッティーノからの信頼は常に感じていたという。アルゼンチン人指揮官は、厳しい時期にも彼を見放さず、クラブで問題を抱えていたにもかかわらず、昨夏の自国開催W杯に向けてレイナを招集した。

「私にとって、彼は素晴らしい選手だ。高いレベルで試合を理解している」。ポチェッティーノはそう述べ、9月末のペルー戦（4-1）とチリ戦（4-2）のテストマッチでそれぞれ1アシストを記録した攻撃的MFを称賛した。レイナの高いコンビネーションプレーの質、卓越したタッチ、そして細かなボールコントロールを、ポチェッティーノは特に評価した。

元BVBのスター、ジョバンニ・レイナのRCストラスブールでのスタートは？

アメリカ代表のユニホームでの好パフォーマンスの土台となったのは、2031年まで契約を結んだストラスブールでのスタートだった。すぐに先発メンバーに定着し、ウーゴ・オリベイラ監督の信頼を感じており、同監督の4-3-3システムでは2人のインサイドハーフの一角として確固たる地位を築いている。ここまで5試合の出場ですでに新天地で1得点も記録しており、9月初旬のトロワ戦での6-2の大勝では、23歳のレイナが得点者リストに名を連ねた。

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度重なる負傷の問題が彼のサッカー選手としての心に刻んだ精神的な傷痕を、この元ブンデスリーガ選手は振り払った。そもそも自分の身体がトップレベルのサッカーに向いているのかという疑念に、ここ数年は苦しめられてきた。「もうそんなことは全く考えていない」と、レイナは今では幸いにも言える。「それはもう乗り越えた」。

23歳のレイナはまだ若い一方で、すでに非常に多くの経験も積んでおり、早い成功もプロ生活の影の部分も知っている。ストラスブールでも代表でも、どちらも非常に若いチームの中で、彼はすでに経験豊富な部類に入り、若手を導くことができる存在であり、その役割を楽しんでいるようにも見える。そしてレイナのポテンシャルを考えれば、私たちは今、華々しい復活劇のまだ始まりを見ているだけなのかもしれない。