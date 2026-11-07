終わりの時：フサム・ハサン、エジプト代表監督を退任！

メディア関係者のイブラヒム・ファイクが、エジプト代表監督フッサーム・ハッサンの去就をめぐる突然の進展を明かし、エジプト代表の指揮官として続投しないという決定はすでに下されており、本日夜に正式発表される見込みだと強調した。

イブラヒム・ファイクはソーシャルメディア「フェイスブック」の公式ページで次のように記した。

「もう終わった。すでに決定は下されており、今夜発表される。フッサーム・ハッサンはエジプト代表監督ではなくなる」

この進展は、エジプト代表のコーチングスタッフをめぐる問題がここ最近激化するなかで起きたものだ。エジプトサッカー協会はメディアとファンに対し、冷静になり、事態の過熱から距離を置くよう呼びかける声明を発表し、代表チームの利益と安定が最優先事項であること、そして現在の局面では団結と責任が求められることを強調していた。

サッカー協会の声明は、スポーツの枠外で物議を醸した問題を背景に、最高メディア規制評議会がフッサーム・ハッサンのメディア出演を禁止する決定を下したのと時を同じくするものとなった。

エジプト代表は、2027年アフリカ・ネイションズカップ予選でマラウイとのホームとアウェーの2試合を現在のコーチングスタッフの指揮下で戦う予定であり、フッサーム・ハッサンの処遇は合宿後に決着する見込みで、後任候補にはフッサーム・アル・バドリとアリ・マヘルの名前が挙がっていた。

サッカー協会の内部では、正式発表の前に監督の退任に関する情報がメディアに漏れたことで、怒りの空気が広がった。とりわけ、この件の決着は次の2試合後まで先送りする方向に傾いていたためだ。

フッサーム・ハッサンへの圧力は昨年10月の中断期間以降高まっていた。背景には、代表キャプテンのモハメド・サラーとの間で生じた対立があり、報道によればサラーは怒りをあらわにして合宿を離脱、その後ハニ・アブ・リダがトルコに選手を訪ねて事態の収拾を試みたという。

フッサーム・ハッサンはまた、国際サッカー連盟「FIFA」から3試合の出場停止処分も受けており、マラウイとの2試合でテクニカルエリアから代表チームを指揮できず、スタンドから観戦することを意味する。