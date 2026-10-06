ノルウェーサッカー協会は、国際サッカー連盟（FIFA）のジャンニ・インファンティーノ会長に対して2件の正式な提訴を行い、FIFAが近年下した決定や手続きに関連する3つの案件について調査の開始を求めた。

ノルウェーがFIFAの倫理委員会とコンプライアンス委員会に提出した2件の提訴によると、これらの案件は、ドナルド・トランプ氏へのノーベル平和賞授与、2026年ワールドカップにおけるアメリカ代表FWフォラリン・バロガンに対する物議を醸した出場停止処分の解除、さらには「FIFAフォワード」プロジェクトに関連する手続きと、ワールドカップの権利の一部を投資ファンドに売却するという提案に関わるものである。

この動きは、ノルウェー協会のリーゼ・クラベネス会長の立場を背景にしている。同会長はインファンティーノ氏によるFIFA運営のあり方に対する最も著名な批判者の一人であり、夏にはその指導力への信頼を失ったとして、ワールドカップ開催権の一部売却問題を理由に辞任を求めていた。

ノルウェーは倫理委員会とコンプライアンス委員会に対し、3つの案件においてインファンティーノ氏が所定の手続きと規定をどの程度遵守していたかを審査し、提訴の対象となった決定または行動が権限の逸脱や職権の濫用を伴うものであるかどうかを明らかにするよう求めている。

これらの提訴は、各国協会がこのような形でFIFA会長に対して行った初めての公式な動きであるという点で特別な重要性を持っており、両委員会が各案件を精査し、それに関する適切な措置を決定することが見込まれている。

このノルウェーによる事態の激化は、10月15日にスイスのチューリッヒで開催予定のFIFA理事会のわずか数日前に起きたものであり、インファンティーノ氏はその執行機関の次回会合を主宰する見通しとなっている。