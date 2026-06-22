月曜夕方にフィラデルフィアのリンカーン・フィナンシャル・フィールドで開催予定の2026年ワールドカップグループステージ第3節、フランス対イラク戦は、激しい雷雨の予報により数時間にわたる中断の恐れがある。今大会での中断は初めてとなる。

米CBSニュースによると、試合開始から終了までの現地時間14～19時に激しい雷雨が発生する見込みで、フィラデルフィアとその周辺には緊急気象警報が出されている。

同ネットワークは「雷雨が激化し、強風や激しい稲妻、局地的な竜巻の恐れがある」と報じており、試合進行への影響が懸念されている。

国際サッカー連盟（FIFA）は大会主催者だが、米国のプロトコルには権限がない。最終決定権は連邦規制にあり、リンカーン・ファイナンシャル・フィールドには開閉式屋根がないためだ。

米国の規定では、スタジアムから半径13km以内に落雷が確認された時点で試合は自動中断となり、 観客は避難し、選手もロッカールームへ。その後30分待っても雷が収まらない場合、試合はゼロから再開される。

中断が長引く例もあり、昨年米国開催のクラブワールドカップでは6試合が延期、チェルシー対ベンフィカのラウンド16も 延長戦の末4-1で、キックオフから4時間38分後に終了した。

国立気象局は各開催都市にチームを派遣し、気象リスクをリアルタイムで監視する。これにより、試合中断・避難・再開の判断が迅速に行われる。 激しい雷雨の場合は、試合中止や延期、屋内会場への移動も検討するよう推奨している。

なお、ワールドカップ規定では冷却システム停止や屋根閉鎖の理由として気象状況のみを挙げ、第20条は「試合開始時に屋根が開いていた場合、 ただし、オープンエアのフィラデルフィア・スタジアムではこの規定は適用されない。

雷雨と酷暑は主催者にとって大きな懸念だ。クラブワールドカップの経験を踏まえ、必要な対策を取っている。ファンや選手、特に深夜の試合を観戦する「早起き組」にとっては、長く複雑な夜になりそうだ。