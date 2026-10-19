パリを覆った濃霧の影響で、月曜日の朝にバルセロナの選手団をフランスの首都へ運ぶ予定だったチャーター機の出発が遅れた。同クラブはチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第3節でパリ・サンジェルマンと対戦する。

カタルーニャ紙「スポルト」によると、バルセロナのエル・プラット空港を午前10時30分に離陸する予定だったこの便は、気象条件のために遅延した。パリへ向かう便にも影響を及ぼす悪天候が発生していたという。

バルセロナは正午までにフランスの首都へ到着する計画を立てており、選手たちが昼食を取って休息を確保した後、午後6時30分に予定されている夕方のトレーニングに臨む流れだった。

バルセロナのハンジ・フリック監督と、チームのペドリは、トレーニング開始前の午後5時45分に記者会見を行う予定となっている。

バルセロナの選手団は機体の離陸に必要な許可を待っている状況で、遅延が長引かず、パリ・サンジェルマンとの一戦に向けた準備プログラムをこれ以上の混乱なく消化できることが期待されている。

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今回の遅延は、バルセロナが先日、レアル・ベティス戦の後にセビージャから戻る移動で悪天候のために苦しんだのに続くもので、欧州での最重要試合の一つを前に、カタルーニャのチームに再び移動面での問題が降りかかった形だ。