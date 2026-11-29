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マンチェスター・ユナイテッドがブレントフォードに喫した衝撃的な敗戦の余波は、オールド・トラッフォードの中だけにとどまらなかった。怒りは練習施設のキャリントンにまで広がり、日曜日の今日、サポーターによる抗議の試みを阻止するため警察が出動する事態となった。0-4の大敗から数時間後の出来事で、チームとマウリシオ・ポチェッティーノ監督への圧力は一層強まっている。

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ポルトガル紙『ア・ボラ』は、イングランドメディアの報道を引用し、マンチェスター・ユナイテッドのサポーター約15人がユースチームの試合が行われている最中にキャリントンの練習施設を訪れ、トップチームの成績低迷への怒りを表明しようとしたと伝えた。これを受けてクラブスタッフは直ちにゲートを閉鎖し、施設への立ち入りを阻止した。

現場には大規模な警備態勢が敷かれ、パトカー4台と警察のバン1台が練習施設に到着し、クラブの警備スタッフとともに事態の収拾にあたった。上級警察官が数人のサポーターに事情を聴いたほか、施設周辺で行動をまとめようとしていた抗議者の一部が顔を覆っていたことにも関心を示したという。

しかし、抗議の試みはサポーターが知らなかった事情に阻まれた。彼らが到着した時点で、トップチームの選手たちはキャリントンにいなかったのだ。選手たちは日曜日に休養日を与えられており、これはマウリシオ・ポチェッティーノ新監督の就任後初めての休養日だった。そのため、クラブ内の緊張が高まる中でも、サポーターは選手やコーチングスタッフと直接対峙することはできなかった。

サポーターの行動は、ブレントフォードに0-4で大敗してから24時間も経たないうちに起きた。この試合では試合終了の笛を待たずに数千人のファンがスタンドを後にしたほか、選手たちに対して「このユニフォームを着る資格はない」といった怒りのチャントも浴びせられた。

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また、スポーツディレクターのジェイソン・ウィルコックス氏も激しいブーイングを浴び、ファンの間で批判の輪が広がっていることを示す光景となった。

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試合後、ポチェッティーノ監督は大敗にもかかわらずスタンドに残ったファンにあいさつするため、選手たちにピッチを一周するよう求め、ファンの怒りを鎮めようとした。

チームの成績は危機の深刻さを物語っている。今季は公式戦18試合でわずか3勝にとどまり、プレミアリーグでは19位に沈んでいる。

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歴史的なデータも、マンチェスター・ユナイテッドの低迷ぶりを別の角度から浮き彫りにしている。チームは12試合連続で失点を喫しており、これは1930-1931シーズン以来のことで、クラブ史上わずか2度目となる。

さらに、プレミアリーグ史上初めて7試合連続で2失点以上を喫したチームとなった。こうした数字は落ち込みの大きさを示すもので、ファンの怒りが高まり、チームの立て直しを求める声が上がる中、ポチェッティーノ監督と選手たちへの圧力は一層強まっている。