「昨季の終わり方には苦い後味が残った。でも、2カ月前に起きたことが終わりではない。今こそ取り戻す時だ。僕たちはとてもハングリーで、新シーズンへの準備はできているし、全力で挑む」と、ダニエル・ペレツはSPOXに語った。「僕たちにとっては、unfinished Businessなんだ」

26歳のイスラエル人GKは昨冬、バイエルンからサウサンプトンへレンタル移籍した。印象的な快進撃により、セインツは新たな守護神とともに降格圏から昇格プレーオフ進出までこぎ着けた。準決勝ではミドルズブラに勝利したものの、衝撃的なスパイ事件の影響でウェンブリー・スタジアムでの決勝戦から除外された。その代わりにハル・シティが昇格を果たした。

一連の出来事に責任の一端があったドイツ人指揮官トンダ・エッカートは、最終的になおその座にとどまり、今度こそサウサンプトンをプレミアリーグ復帰へ導くことが期待されている。ペレツはレンタル終了後、800万ユーロでバイエルンからセインツへ完全移籍し、2030年までの契約を結んだ。「ここでは家にいるように感じる」と彼は話す。「そして、家だと感じるなら、残らなければいけない。正しい決断だと確信している。ここに僕の心がある」

マヌエル・ノイアー？ 「僕がGKになった大きな理由」

ペレツは2023年に500万ユーロでマッカビ・テルアビブからミュンヘンへ移籍した。正GKマヌエル・ノイアーの後塵を拝し、ほとんど出場機会を得られず、バイエルンでは公式戦通算7試合の出場にとどまったが、それでも40歳のGK界のアイコンとの仕事を楽しんでいた。

「マヌは僕にとって最大のアイドルだった」とペレツは語る。「彼は、僕がGKになった大きな理由なんだ。移籍前は彼に会うのがとても楽しみだった。そして実際、彼は素晴らしい人物だった。マヌはたくさん助けてくれたし、アドバイスや改善点も示してくれた。人生とキャリアにおいて、彼から多くを学んだ」

ダニエル・ペレツはHSVで控えにとどまった

2025年初頭にヨナス・ウルビヒが加入したことで、ペレツは最終的に第3GKへと序列を下げられ、その後2025年夏にハンブルガーSVへレンタル移籍した。だが、そこでダニエル・ホイアー・フェルナンデスとの正GK争いに敗れた。「あの時期は思い描いていたものとは違ったけれど、メンタル面ではより強くなれた」とペレツ。2026年1月、最終的にサウサンプトンへ向かった。

セインツは土曜日、リーグカップで4部のコルチェスター・ユナイテッドと対戦し、新シーズンをスタートさせる。その1週間後、サウサンプトンはチャンピオンシップ開幕戦でワトフォードの本拠地に乗り込む。